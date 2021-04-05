Подписан закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

19:06 5.04.2021

Владимир Путин подписал указ, согласно которому публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны приравнивается к одной из форм реабилитации нацизма.

Нарушителю будет грозить лишение свободы сроком до 3 лет или штраф до 3 миллионов рублей. Сейчас максимальное денежное взыскание составляет 500 тыс. рублей. Оскорбление ветеранов не предусматривает уголовной ответственности, напоминает издание «Говорит Москва».

Аналогичная санкция будет применяться при публичном унижении ветеранов, осквернении символов воинской славы и памяти защитников Отечества.

Если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием интернета и СМИ, то наказание предусматривает до 5 лет колонии или штраф до 5 миллионов рублей.

Напомним, законопроект об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов внесли в Госдуму депутаты от «Единой России». Данное предложение последовало, после того как по делу о клевете на ветерана оштрафовали на 850 тысяч рублей Алексея Навального.

Поводом стал комментарий политика к опубликованному видео с призывами голосовать за поправки к Конституции. Участников видеоролика, среди которых был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, Навальный назвал «продажными холуями». Обвинение посчитало это клеветой на ветерана, однако защита указывала, что это личное мнение политика.