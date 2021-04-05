Подписан закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Путин

Владимир Путин подписал указ, согласно которому публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны приравнивается к одной из форм реабилитации нацизма.

Нарушителю будет грозить лишение свободы сроком до 3 лет или штраф до 3 миллионов рублей. Сейчас максимальное денежное взыскание составляет 500 тыс. рублей. Оскорбление ветеранов не предусматривает уголовной ответственности, напоминает издание «Говорит Москва».

Аналогичная санкция будет применяться при публичном унижении ветеранов, осквернении символов воинской славы и памяти защитников Отечества.

Если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием интернета и СМИ, то наказание предусматривает до 5 лет колонии или штраф до 5 миллионов рублей.

Напомним, законопроект об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов внесли в Госдуму депутаты от «Единой России». Данное предложение последовало, после того как по делу о клевете на ветерана оштрафовали на 850 тысяч рублей Алексея Навального.

Поводом стал комментарий политика к опубликованному видео с призывами голосовать за поправки к Конституции. Участников видеоролика, среди которых был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, Навальный назвал «продажными холуями». Обвинение посчитало это клеветой на ветерана, однако защита указывала, что это личное мнение политика.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.04.2021, 00:09
    Гость: ABCD

    в понятиях этой власти "терпило"это что-то вроде гражданского долга народа перед высочайшим делённым на ноль государем.
    Интересно, а Гегемон когда нибудь примет аналогичный закон о наказании его чиновников за оскорблении холопского сословия?

  3. 05.04.2021, 23:59
    Гость: ник

    Как можно поливать советскую власть грязью и гордиться победой,которую она завоевала.Это же диссонанс.Абсолютно с вами согласен

  5. 05.04.2021, 23:34
    Гость: Тфу , лицемерной Дакалке

    Воспитанный человек никогда не оскорбит просто пожилого не говоря уже о ветеране.
    а и исчо кой-кого послушать, так граждане ЭР ЭФ с утра до ночи , без выходных и праздников, озабочены тем как найти ветерана и оскорбить его.
    Здесь публика подготовленная и все прекрасно понимают откуда ноги растут у этого Закона, Указа или как его там.

    Из-за одного Навального аж целый Указ?
    Ну силён бродяга...

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