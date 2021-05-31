В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT

© KM.RU, Илья Шабардин

Глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости рассказал о подготовке к возможному отключению России от системы SWIFT.

По его словам, в России уже началась работа по созданию альтернативной SWIFT системы. Биричевский уточнил, что пока речи об отключении РФ от системы нет, «но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо». «Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость», — пояснил он.

В апреле с идеей отключения России от SWIFT выступил Европарламент, однако глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель не обладает такими компетенциями. Вероятности отключения от SWIFT не исключали и в Кремле, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что, учитывая санкционную политику США, Москва должна быть начеку.

В июне 2021 года пройдет общее собрание SWIFT, по его итогам будет выбран новый состав совета директоров. У представителя России есть высокие шансы сохранить место.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 31.05.2021, 14:02
    Гость: Ого

    Биткойн и криптовалюты вообще это МММ в мировом масшатабе. Никакой альтернативой они не являлись , не являются и являться не будут.

  4. 31.05.2021, 13:32
    Гость: В данном контексте ...

    ... грамотно писать "невозможно" без пробела. Учись, пока мы живы, очередная жертва ЕГЭ!

  5. 31.05.2021, 13:26
    Гость: Ага

    Еще не весь выделенный бюджет освоен. Так что еше можно. А потом как обычно: "ну не шмогла, я не шмогла..."

Все комментарии (21)
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