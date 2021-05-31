В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT

09:15 31.05.2021

Глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости рассказал о подготовке к возможному отключению России от системы SWIFT.

По его словам, в России уже началась работа по созданию альтернативной SWIFT системы. Биричевский уточнил, что пока речи об отключении РФ от системы нет, «но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо». «Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость», — пояснил он.

В апреле с идеей отключения России от SWIFT выступил Европарламент, однако глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель не обладает такими компетенциями. Вероятности отключения от SWIFT не исключали и в Кремле, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что, учитывая санкционную политику США, Москва должна быть начеку.

В июне 2021 года пройдет общее собрание SWIFT, по его итогам будет выбран новый состав совета директоров. У представителя России есть высокие шансы сохранить место.