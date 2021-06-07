Коллекторы обратились в СК РФ из-за высказываний Милонова
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась в Следственный комитет (СК) РФ с просьбой проверить высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова на соответствие статье 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").
Как пишет ТАСС, соответствующее письмо было направлено организацией в СК РФ. В нем отмечается, что парламентарий в эфире канала НТВ назвал сотрудников коллекторских агентств "нелюдями", заявив, что "отнимал бы у них паспорта и лишал бы пенсий". Аналогичные высказывания прозвучали и в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Милонов, говоря о коллекторах, также употреблял такие уничижительные слова, как "сволочи", "подонки", а также сравнения с животными.
В письме говорится, что по просьбе ассоциации была проведена лингвистическая экспертиза, которая установила в высказываниях парламентария факт оскорбления коллекторов как группы лиц, объединенных по профессиональному признаку, и как социальной группы.
"Просим провести проверку изложенных фактов на предмет наличия в высказывании депутата Государственной думы <…> признаков преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса РФ, и принять меры по привлечению указанного лица к ответственности", - говорится в письме.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На каком-нибудь аккумуляторном заводе берут судимых на работу - значит, производство аккумуляторов опасно для общества? Вы предлагаете судимых никуда не брать на работу, чтобы они были обречены идти на новые преступления, чтобы элементарно не умереть с голоду? А невинно отсидевших, может, тогда вообще казнить, чтобы они не пытались мстить тем, кто их подставил, и тем самым никому не создавали угрозу? Вы это предлагаете?
Вот кто они? Да не они!!!!!! А тот (те) с чьего ведома в стране действуют официальные вышибалы!!! Вот кто! Виновата не дубина, а тот, в чьи руках она находится и тот, чей мозг принимает решение пустить эту дубину в действие!!!
Надо проверить коллекторские агентства и посмотреть какой процент их сотрудников составляют лица, отбывавшие заключение в местах лишения свободы, а также какой процент там составляют лица, находившиеся под уголовным преследованием, получившие условные сроки наказания. Если окажется, что эти проценты превышают средние значения в других отраслях, то это повод для серьезного регламентирования и усиления законодательного регулирования деятельности коллекторских агентств. В нормальной стране не должно получиться ситуации, когда в какой-то отдельно взятой области деятельности скапливается слишком много тех, кто отбывал наказание в местах лишения свободы, подвергался уголовному преследованию. Для государства, для общества - это создает серьезную угрозу.
Частные взыскатели долгов за рыночную долю это ,служба помогающая государственным приставам ,находящаяся под их непосредственным контролем.. изменить законы их функционирования по действующей конституции может только большинство электората политическим путем ..а,проблема у меньшинства..
Кто работает и владеет этими частными фирмами которым банки (часто т н.государственные)продают по 5-10%от номинала долги незадачливых заёмщиков (самим заёмщикам продать их долги за эту сумму не позволяют законы поля чудес при невидимой руке рынка?!)...это ,часто ранние 40 летние офицеры - пенсионеры из органов ,которые родине служили...обращаются к своим действующим офицерам служащим отечеству и его законам ..Милон по ходу не понял на кого и на что напрыгнул в пылу предвыборного жара...на основы поля рыночных чудес,на его душные скрепки ...