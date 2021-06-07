Коллекторы обратились в СК РФ из-за высказываний Милонова

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась в Следственный комитет (СК) РФ с просьбой проверить высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова на соответствие статье 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Как пишет ТАСС, соответствующее письмо было направлено организацией в СК РФ. В нем отмечается, что парламентарий в эфире канала НТВ назвал сотрудников коллекторских агентств "нелюдями", заявив, что "отнимал бы у них паспорта и лишал бы пенсий". Аналогичные высказывания прозвучали и в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Милонов, говоря о коллекторах, также употреблял такие уничижительные слова, как "сволочи", "подонки", а также сравнения с животными. 

В письме говорится, что по просьбе ассоциации была проведена лингвистическая экспертиза, которая установила в высказываниях парламентария факт оскорбления коллекторов как группы лиц, объединенных по профессиональному признаку, и как социальной группы. 

"Просим провести проверку изложенных фактов на предмет наличия в высказывании депутата Государственной думы <…> признаков преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса РФ, и принять меры по привлечению указанного лица к ответственности", - говорится в письме.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.06.2021, 20:24
    Гость: Андрей

    На каком-нибудь аккумуляторном заводе берут судимых на работу - значит, производство аккумуляторов опасно для общества? Вы предлагаете судимых никуда не брать на работу, чтобы они были обречены идти на новые преступления, чтобы элементарно не умереть с голоду? А невинно отсидевших, может, тогда вообще казнить, чтобы они не пытались мстить тем, кто их подставил, и тем самым никому не создавали угрозу? Вы это предлагаете?

  2. 07.06.2021, 19:12
    Гость: Александр

    Вот кто они? Да не они!!!!!! А тот (те) с чьего ведома в стране действуют официальные вышибалы!!! Вот кто! Виновата не дубина, а тот, в чьи руках она находится и тот, чей мозг принимает решение пустить эту дубину в действие!!!

  3. 07.06.2021, 18:39
    Гость: Красный

    Надо проверить коллекторские агентства и посмотреть какой процент их сотрудников составляют лица, отбывавшие заключение в местах лишения свободы, а также какой процент там составляют лица, находившиеся под уголовным преследованием, получившие условные сроки наказания. Если окажется, что эти проценты превышают средние значения в других отраслях, то это повод для серьезного регламентирования и усиления законодательного регулирования деятельности коллекторских агентств. В нормальной стране не должно получиться ситуации, когда в какой-то отдельно взятой области деятельности скапливается слишком много тех, кто отбывал наказание в местах лишения свободы, подвергался уголовному преследованию. Для государства, для общества - это создает серьезную угрозу.

  4. 07.06.2021, 18:03
    Гость: тд

    Частные взыскатели долгов за рыночную долю это ,служба помогающая государственным приставам ,находящаяся под их непосредственным контролем.. изменить законы их функционирования по действующей конституции может только большинство электората политическим путем ..а,проблема у меньшинства..

  5. 07.06.2021, 17:56
    Гость: тд

    Кто работает и владеет этими частными фирмами которым банки (часто т н.государственные)продают по 5-10%от номинала долги незадачливых заёмщиков (самим заёмщикам продать их долги за эту сумму не позволяют законы поля чудес при невидимой руке рынка?!)...это ,часто ранние 40 летние офицеры - пенсионеры из органов ,которые родине служили...обращаются к своим действующим офицерам служащим отечеству и его законам ..Милон по ходу не понял на кого и на что напрыгнул в пылу предвыборного жара...на основы поля рыночных чудес,на его душные скрепки ...

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