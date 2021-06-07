Коллекторы обратились в СК РФ из-за высказываний Милонова

13:02 7.06.2021

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась в Следственный комитет (СК) РФ с просьбой проверить высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова на соответствие статье 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Как пишет ТАСС, соответствующее письмо было направлено организацией в СК РФ. В нем отмечается, что парламентарий в эфире канала НТВ назвал сотрудников коллекторских агентств "нелюдями", заявив, что "отнимал бы у них паспорта и лишал бы пенсий". Аналогичные высказывания прозвучали и в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Милонов, говоря о коллекторах, также употреблял такие уничижительные слова, как "сволочи", "подонки", а также сравнения с животными.

В письме говорится, что по просьбе ассоциации была проведена лингвистическая экспертиза, которая установила в высказываниях парламентария факт оскорбления коллекторов как группы лиц, объединенных по профессиональному признаку, и как социальной группы.

"Просим провести проверку изложенных фактов на предмет наличия в высказывании депутата Государственной думы <…> признаков преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса РФ, и принять меры по привлечению указанного лица к ответственности", - говорится в письме.