Операторам придется построить 4G в поселках за свой счет

Фото с сайта pixabay.com

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) через месяц продлит разрешение на использование частот 700 МГц, 800 МГц и 2,5–2,7 ГГц для сотовых сетей четвертого поколения (LTE) еще на 10 лет. Об этом пишут «Ведомости», в распоряжении которых оказался проект комиссии. Однако для этого сотовым операторам нужно будет выполнить новые требования.

Разрешение выдано в 2011 году, срок его действия заканчивается 8 сентября. Для продления компаниям нужно выполнить ряд условий:

- С 2023 года сотовые операторы обязаны строить LTE-сети только на российском оборудовании из единого реестра отечественной электронной продукции. Софт должен быть внесен в реестр российского ПО.

- К 2028 году операторов обяжут покрыть LTE 99% населенных пунктов с населением 500–999 человек.

- К 2030 году LTE должно быть покрыто 99% автотрасс общего пользования федерального значения.
«Ведомости» подсчитали, что расходы операторов могут составить 15–35 млрд рублей. Установка базовой станции LTE в селе, где есть вышка и оптическая линия связи, обойдется в 3–5 млн рублей, без вышки — до 7 млн рублей, уточнил собеседник газеты в сотовой компании.

Представитель Минцифры заявил, что министерство реализует несколько проектов по обеспечению граждан услугами связи и доступом к современным телекоммуникационным сервисам. Комментировать проект решения ГКРЧ в ведомстве отказались.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.07.2021, 16:17
    Гость: да

    да, сделаем связь золотой. зато чиновникам можно будет победно трубить что каждая деревня имеет мобильный интернет.

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