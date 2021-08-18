Спасатели подняли тела всех туристов, погибших при крушении Ми-8

08:27 18.08.2021

Участникам поисковой операции удалось поднять на поверхность тела еще двух пассажиров вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро 12 августа. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, пишет "Интерфакс".

По словам губернатора, таким образом были найдены тела всех восьми погибших в авиакатастрофе. В поисковой операции участвовали сотрудники Минобороны, МЧС и Кроноцкого заповедника, на территории которого произошло крушение.

На следующем этапе спасателям предостоит поднять корпус вертолета "для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии".

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро утром 12 августа. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, которые находятся в реанимации. Вертолет затонул примерно в 500 метрах от берега на глубине более 100 метров.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).