Спасатели подняли тела всех туристов, погибших при крушении Ми-8
Участникам поисковой операции удалось поднять на поверхность тела еще двух пассажиров вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро 12 августа. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, пишет "Интерфакс".
По словам губернатора, таким образом были найдены тела всех восьми погибших в авиакатастрофе. В поисковой операции участвовали сотрудники Минобороны, МЧС и Кроноцкого заповедника, на территории которого произошло крушение.
На следующем этапе спасателям предостоит поднять корпус вертолета "для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии".
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро утром 12 августа. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, которые находятся в реанимации. Вертолет затонул примерно в 500 метрах от берега на глубине более 100 метров.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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