Задержана бывшая замминистра и вице-президент Сбера Ракова
В Москве задержана вице-президент Сбербанка, экс-заместитель главы Минпросвещения РФ Марина Ракова. В настоящее время она находится в главном управлении МВД по Москве.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылой на собственные источники, которые отметили, что Ракова сама явилась в ГСУ ГУ МВД по Москве. Сейчас она дает показания.
Напомним, Ракова является фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей, которые были выделены на национальный проект «Образование». После того как бывшая замминистра не пришла на допрос и скрылась от следствия, МВД объявило ее в федеральный розыск.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И внешность, и фамилия симпатичная. И на пропитание у мужиков не клянчит.
У нас в России закон работает чётко: чем больше украл, тем меньше срок.
Вот интересно как эта подруга, на которой как видно,пробу ставить негде, заняла такие высокие чиновничьи должности?Кто ее двигал и крышевал,а? Вот его или их всех по цепочке надо к уголовной ответственности привлечь.Вот это будет скандал!
Надо бы ей усиленную охрану от чаев и коронавируса. Дай ей Б-г здоровья подольше пообщаться со следователями.
Не постигла ты истину. Крутишься как поросячье достоинство ,но не понимаешь что Зеленский не ворует.