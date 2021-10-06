Задержана бывшая замминистра и вице-президент Сбера Ракова

12:14 6.10.2021

В Москве задержана вице-президент Сбербанка, экс-заместитель главы Минпросвещения РФ Марина Ракова. В настоящее время она находится в главном управлении МВД по Москве.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылой на собственные источники, которые отметили, что Ракова сама явилась в ГСУ ГУ МВД по Москве. Сейчас она дает показания.

Напомним, Ракова является фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей, которые были выделены на национальный проект «Образование». После того как бывшая замминистра не пришла на допрос и скрылась от следствия, МВД объявило ее в федеральный розыск.