Задержана бывшая замминистра и вице-президент Сбера Ракова

В Москве задержана вице-президент Сбербанка, экс-заместитель главы Минпросвещения РФ Марина Ракова. В настоящее время она находится в главном управлении МВД по Москве.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылой на собственные источники, которые отметили, что Ракова сама явилась в ГСУ ГУ МВД по Москве. Сейчас она дает показания.

Напомним, Ракова является фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей, которые были выделены на национальный проект «Образование». После того как бывшая замминистра не пришла на допрос и скрылась от следствия, МВД объявило ее в федеральный розыск.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.10.2021, 18:47
    Гость: Все в ней хорошо

    И внешность, и фамилия симпатичная. И на пропитание у мужиков не клянчит.

  3. 06.10.2021, 17:45
    Гость: В2831

    Вот интересно как эта подруга, на которой как видно,пробу ставить негде, заняла такие высокие чиновничьи должности?Кто ее двигал и крышевал,а? Вот его или их всех по цепочке надо к уголовной ответственности привлечь.Вот это будет скандал!

  4. 06.10.2021, 17:40
    Гость: Много знает

    Надо бы ей усиленную охрану от чаев и коронавируса. Дай ей Б-г здоровья подольше пообщаться со следователями.

  5. 06.10.2021, 17:37
    Гость: 6 октября личинке

    Не постигла ты истину. Крутишься как поросячье достоинство ,но не понимаешь что Зеленский не ворует.

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