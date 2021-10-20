Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс. руб. по обвинению в пропаганде наркотиков

13:22 20.10.2021

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Юрия Дудя по административной статье о пропаганде наркотиков в интернете (статья 6.13 КоАП РФ, пункт 1.1). Об этом сообщает РИА «Новости».

Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей. Это максимальный размер штрафа, который возможен по статье для индивидуальных предпринимателей.

Сам журналист на заседание суда не пришел.

Протокол на Дудя составили в начале апреля из-за выпусков шоу «ВДудь» с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Документ был составлен по жалобе Лиги безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина, дочь члена Совфеда Елены Мизулиной.