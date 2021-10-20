Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс. руб. по обвинению в пропаганде наркотиков

Стоп-кадр с видео в YouTube

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Юрия Дудя по административной статье о пропаганде наркотиков в интернете (статья 6.13 КоАП РФ, пункт 1.1). Об этом сообщает РИА «Новости».

Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей. Это максимальный размер штрафа, который возможен по статье для индивидуальных предпринимателей.

Сам журналист на заседание суда не пришел.

Протокол на Дудя составили в начале апреля из-за выпусков шоу «ВДудь» с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Документ был составлен по жалобе Лиги безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина, дочь члена Совфеда Елены Мизулиной.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2021, 20:02
    Гость: 546арп

    а что ты не сделаешь такой сайт? не можешь? так заплати чутка, тебе сделают и ты будешь сам заносить всех. или твое сожаление ничего не стоит? так просто потрындеть вышел... бывает...

  2. 20.10.2021, 19:46
    Гость: Это

    на сексуальном языке. На некоторых сайтах под фото какой-нибудь красотки можно встретить выражение: "Я б вдул".

  4. 20.10.2021, 16:08
    Гость: Репа

    От обиды!
    Они посадили коноплю, но собрать не смогли. Кто-то их опередил.
    И раскумариться пока нечем, кроме обсуждения деяний тех, кто попался.

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