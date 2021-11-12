Росстат сообщил об участии в переписи населения более 99% граждан

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Во Всероссийской переписи населения приняли участие 99% граждан страны, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов в эфире телеканала «Россия 24».

«Распространялся главный слух о том, что люди не хотели переписываться, хотя мы видим, что народ достаточно активно переписывался по всей стране, и на данный момент мы уже практически переписали все население. Там 99% с небольшим уже достигнуто», —приводит его слова издание «Ведомости».

Несколько дней назад стало известно, что в Новосибирской области волонтерам и сотрудникам подразделений Росстата, участвующим в переписи, разрешили собирать данные о россиянах у их соседей. Как рассказали «Новой газете» волонтеры, им было рекомендовано о квартирах, где переписчик получил категорический отказ или просто не застал никого дома, любыми доступными способами выяснить, живут ли в этих помещениях люди. Если выяснятся, что жильцы в квартире есть, необходимо собрать минимальные сведения для переписного листа — пол и возраст жильцов, возможно, родственные связи. Узнавать эту информацию предлагают через соседей, консьержей, старших по подъезду.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября до 14 ноября, а в труднодоступных районах — до 20 декабря.

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