«Единая Россия» добилась принятия закона о QR-кодах в Северной Осетии

21:53 25.11.2021

Спикер Законодательного собрания Северной Осетии Алексей Мачнев сообщил, что законопроект, позволяющий вводить QR-коды о вакцинации при посещении учреждений культуры, общепита, торговых центров, был повторно вынесен на голосование по инициативе фракции «Единой России».

Объяснялось это «высокой социальной значимостью внесения изменений в действующее законодательство в условиях санитарно-эпидемиологической ситуации».

Со второго раза депутаты все же приняли данный законопроект.

При первом голосовании число проголосовавших за документ оказалось недостаточным. При повторном голосовании его поддержали 44 депутата, четыре выступили против, сообщает РБК со ссылкой на ГТРК «Алания».

Ранее законопроект поддержали 30 человек (нужна была поддержка 35), а в заксобрании звучали различные оценки этого документа.

В частности, поддерживающая законопроект председатель комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса Ревазова («Единая Россия») говорила о возможности ограничения прав граждан «в нынешней экстраординарной ситуации».

Глава фракции КПРФ Елена Князева в очередной раз подчеркнула, что вакцинация должна быть добровольной, а для победы над пандемией нужно увеличить финансирование медицины. «Поголовный пересчет по QR-кодам - это недопустимо», - сказала она.

Напомним, ранее законопроект о QR-кодах в общественных местах также поддержали парламенты Ингушетии, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Магаданской, Новосибирской, Московской, Оренбургской, Рязанской, Ростовской, Брянской, Нижегородской областей, Пермского края.

24 ноября Вячеслав Володин написал в своем телеграме пост о врачах, обратившихся к противникам вакцинации, а также о законопроектах по QR-кодам. При этом спикер Госдумы открыл возможность комментировать данное сообщение, написав: «Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может». В итоге россияне буквально взорвали телеграм Володина своей «обратной связью».