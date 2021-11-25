«Единая Россия» добилась принятия закона о QR-кодах в Северной Осетии
Спикер Законодательного собрания Северной Осетии Алексей Мачнев сообщил, что законопроект, позволяющий вводить QR-коды о вакцинации при посещении учреждений культуры, общепита, торговых центров, был повторно вынесен на голосование по инициативе фракции «Единой России».
Объяснялось это «высокой социальной значимостью внесения изменений в действующее законодательство в условиях санитарно-эпидемиологической ситуации».
Со второго раза депутаты все же приняли данный законопроект.
При первом голосовании число проголосовавших за документ оказалось недостаточным. При повторном голосовании его поддержали 44 депутата, четыре выступили против, сообщает РБК со ссылкой на ГТРК «Алания».
Ранее законопроект поддержали 30 человек (нужна была поддержка 35), а в заксобрании звучали различные оценки этого документа.
В частности, поддерживающая законопроект председатель комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса Ревазова («Единая Россия») говорила о возможности ограничения прав граждан «в нынешней экстраординарной ситуации».
Глава фракции КПРФ Елена Князева в очередной раз подчеркнула, что вакцинация должна быть добровольной, а для победы над пандемией нужно увеличить финансирование медицины. «Поголовный пересчет по QR-кодам - это недопустимо», - сказала она.
Напомним, ранее законопроект о QR-кодах в общественных местах также поддержали парламенты Ингушетии, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Магаданской, Новосибирской, Московской, Оренбургской, Рязанской, Ростовской, Брянской, Нижегородской областей, Пермского края.
24 ноября Вячеслав Володин написал в своем телеграме пост о врачах, обратившихся к противникам вакцинации, а также о законопроектах по QR-кодам. При этом спикер Госдумы открыл возможность комментировать данное сообщение, написав: «Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может». В итоге россияне буквально взорвали телеграм Володина своей «обратной связью».
Комментарии читателей Оставить комментарий
РФ - это фирма по продаже России оптом и в розницу, так что ничего удивительного нет в введении куар-кодов. Иначе депутатом и чиновникам грозит смерть. Чиновники и депутаты грабят Россию, а кое кто об этом знает и держит всех воров за цугундер.
Не изменять пенсионный возраст нам обещал второй Путин, которого избрали Президентом РФ в 2012 году, а вот третий Путин, которого выбрали после смерти предыдущего в 2018 году, об этом обещании предшественника забыл, что говорит о перевороте в Кремле. Теперь вот очередной Путин тоже забыл, что обещал предыдущий Путин. Это тоже говорит об очередном перевороте в Кремле. Вот так и живём, от переворота к перевороту, с вечно молодым Путиным. А чтобы мы не поняли, то творится в Кремле, нам навязывают QR-коды и пандемию.
Лихо ЕдиноРоги продавили там нужное им решение.
Уже и слепому видно, ковида НЕ болезнь, это 100% ПОЛИТИКА!
это такой маленький на фотке?
И на трибунке почему-то медведь нарисован....
Именно в Осетии.