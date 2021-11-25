Владимир Путин уволил главу ФСИН

То что мы видели в роликах это преступление против человечества. Это фашизм при чем в насквозь лживой "либерально-демократической" упаковке. Это геноцид. Наивно думать что Кремлевские сидельцы ничего этого не знали. Во первых должны были сразу открыть бубличные разбирательства и слушания в Думе или СФ. Начать расследования и арестовать виновных. Вместо этого Правящая каста лже-либералов что-то невнятно мямлит.

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По происходящему можно смело говорить, что пытки это позорная узаконенная норма в российских тюрьмах. Увольнениями колониальная администрация в Кремле хочет только показать видимость решения этой чудовищной проблемы. На самом деле это их осознанная и сознательная экзекуция запугивания людей.

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Судилища над нашими народными активистами Навальным и Платошкиным показали всю гнилостную сущность правящего режима либерал-космополитов.