Владимир Путин уволил главу ФСИН

Бывший глава ФСИН Александр Калашников

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерала Александра Калашникова.

Новым главой ведомства назначен замминистра внутренних дел, генерал-полковник Аркадий Гостев.

Калашников занимал данный пост с октября 2019 года. ранее он служил в органах госбезопасности СССР и России.

Напомним, в ноябре правозащитники опубликовали видео с пытками заключенных в подразделениях ФСИН. В частности, широкий резонанс получили публикации видео с издевательствами над пациентами областной больницы ФСИН. При этом МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив пыток.

10 ноября ведомоство сообщило об увольнении 18 сотрудников саратовского управления службы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.11.2021, 15:48
    Гость: g

    я вот этого не понимаю.
    пытки это Уголовное Преступление - Где Посадки?
    Где Изменения в Системе, для Гарантии не повторения такого безобразия в будущем?
    это просто маскировка.

  3. 25.11.2021, 15:30
    Гость: Carlos

    Судя по "праведному негодованию", власть должна была или начать рубить головы подряд, или оставить всё, как есть? Что не сделают - ну всё не так для ретивых...

  4. 25.11.2021, 15:25
    Гость: славянин

    То что мы видели в роликах это преступление против человечества. Это фашизм при чем в насквозь лживой "либерально-демократической" упаковке. Это геноцид. Наивно думать что Кремлевские сидельцы ничего этого не знали. Во первых должны были сразу открыть бубличные разбирательства и слушания в Думе или СФ. Начать расследования и арестовать виновных. Вместо этого Правящая каста лже-либералов что-то невнятно мямлит.
    \\\\\\\\
    По происходящему можно смело говорить, что пытки это позорная узаконенная норма в российских тюрьмах. Увольнениями колониальная администрация в Кремле хочет только показать видимость решения этой чудовищной проблемы. На самом деле это их осознанная и сознательная экзекуция запугивания людей.
    \\\\\\\\\\\
    Судилища над нашими народными активистами Навальным и Платошкиным показали всю гнилостную сущность правящего режима либерал-космополитов.

  5. 25.11.2021, 14:39
    Гость: Это

    Ничего не изменит,а только будут более тщательно скрывать и всех дел. Система страха должна работать иначе власть в России не удержать.

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