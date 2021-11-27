В Казани появилось «антивакционное такси» после введения QR-кода

В столице Татарстана после введения с 22 ноября запрета на пользование общественным траспортом без QR-кода неравнодушные водители организовали "антивакционное такси" для попутчиков, у которых нет этого кода вакцинированного, сообщает RT

Маршрут и время поездки указываются в мессенджерах. На дороге машины таких добровольцев-автолюбителей можно определить по красной ленте. "По этой ленточке нас узнают наши пассажиры, проголосуют, мы их подберем и всегда бесплатно отвезем до места", - рассказал водитель "антивакционное такси".

Татарстан - первый российский регион, где были введены QR-коды на транспорте. Жители не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе. Это касается всех жителей республики старше 18 лет, включая граждан старше 60 лет с льготным проездом, и всех видов транспорта, кроме такси и межрегиональных маршрутов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Татарстане, отметил, что что QR-коды вводятся исключительно для безопасности людей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.11.2021, 13:39
    Гость: Штурман

    Господин Песков! Куар-коды вводятся только ради разделения граждан по сортам как в фашистской Германии и эти коды не имеют никакого отношения к борьбе с эпидемией ковида. Сейчас на юге Африки появился новый штамм ковида и если бы власть закрыла наглухо границы страны,то такой шаг в тысячи раз принес бы пользы людям.

  3. 27.11.2021, 13:07
    Гость: Gloria

    Молодцы - отлично. Большое уважение вам, ребята! Только вместе, помогая друг другу, можно дать отпор античеловеческой медицинской цифровой диктатуре.

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