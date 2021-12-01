Минобороны хочет освободить военных от QR-кодов

Минобороны подготовило проект постановления правительства, освобождающего военнослужащих от необходимости получать QR-код, подтверждающий вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус.

Согласно документу, вместо QR-кода они смогут использовать сертификат о прививке и документы, подтверждающие личность и статус военного (для офицеров - удостоверение личности, для солдат и сержантов - военный билет).

Аналогичные правила планируется ввести и для военных пенсионеров, сообщают «Известия».

Напомним, в настоящее время каких-либо общих правил относительно QR-кодов нет. Регионы самостоятельно определяют режим работы общественного транспорта, заведений питания, культурных учреждений и других мест массового скопления людей. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 01.12.2021, 14:13
    Гость: Геннадий

    И причем тут вирус?
    Простая сегрегация по признаку: свой, чужой, "свой в доску".
    Что творит это буржуйское государство?! Что творит?...

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