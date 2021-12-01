Минобороны хочет освободить военных от QR-кодов
Минобороны подготовило проект постановления правительства, освобождающего военнослужащих от необходимости получать QR-код, подтверждающий вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус.
Согласно документу, вместо QR-кода они смогут использовать сертификат о прививке и документы, подтверждающие личность и статус военного (для офицеров - удостоверение личности, для солдат и сержантов - военный билет).
Аналогичные правила планируется ввести и для военных пенсионеров, сообщают «Известия».
Напомним, в настоящее время каких-либо общих правил относительно QR-кодов нет. Регионы самостоятельно определяют режим работы общественного транспорта, заведений питания, культурных учреждений и других мест массового скопления людей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не сравнивайте какую то португалию и Эрафию.
а че, можно еще больше не доверять?
Так и будет!
И причем тут вирус?
Простая сегрегация по признаку: свой, чужой, "свой в доску".
Что творит это буржуйское государство?! Что творит?...
Стой! - Стрелять буду!
Стою!
Стреляю!