Минобороны: НАТО готовится к масштабному вооруженному конфликту с Россией

21:24 27.12.2021

НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией, заявил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей иностранных посольств, аккредитованных в Москве.

"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", — цитирует генерал-полковника РИА Новости.

Фомин пояснил, что Североатлантический альянс в своих документах, в том числе в военной стратегии от 2019 года, напрямую называет нашу страну главным источником "угроз коалиционной безопасности".

При этом, отметил замминистра обороны, до сих пор действует Римская декларация, в которой указано, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. Стороны подтвердили это на саммите 2010 года в Лиссабоне.