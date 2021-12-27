Минобороны: НАТО готовится к масштабному вооруженному конфликту с Россией

Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин

НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией, заявил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей иностранных посольств, аккредитованных в Москве.

"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", — цитирует генерал-полковника РИА Новости.

Фомин пояснил, что Североатлантический альянс в своих документах, в том числе в военной стратегии от 2019 года, напрямую называет нашу страну главным источником "угроз коалиционной безопасности".

При этом, отметил замминистра обороны, до сих пор действует Римская декларация, в которой указано, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. Стороны подтвердили это на саммите 2010 года в Лиссабоне.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.12.2021, 22:47
    Гость: Однако

    ...Серый, у Вас есть сомнения, что НАТО агрессивный блок? Оборона для блока - дело второстепенное. Забыли, кто бомбил Белград, Ирак, вёл войны в Корее и Вьетнаме, совал свою поганую жандармскую харю в Ливию, и вообще всюду...
    Заголовок отражает всё верно.

  2. 27.12.2021, 22:38
    Гость: Да вы шо

    а раньше в минобороны и не знали чем нато занимается, оказывается они агрессию готовят, а мы только генеральские дачи строили и что же теперь делать, все ломать для ассиметричного ответа.

  4. 27.12.2021, 22:33
    Гость: Парацельс

    Что смешно.. Театр боевых действий предполагается опять в Европе))
    Это разумеется чистая случайность))
    США тут совсем не при чём))

  5. 27.12.2021, 22:25
    Гость: 2021

    Да какое военное решение, страна к войне не готова вообще, президент блефует, вся российская элита и генералы генштаба сбегут сразу как крысы на свои виллы, им НАТО предоставит коридор и предупредит за пару часов до атаки, а ядерный чемоданчик будет плавать в Москва реке, желающие смогут выловить на сувениры.

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