Минобороны: НАТО готовится к масштабному вооруженному конфликту с Россией
НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией, заявил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей иностранных посольств, аккредитованных в Москве.
"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", — цитирует генерал-полковника РИА Новости.
Фомин пояснил, что Североатлантический альянс в своих документах, в том числе в военной стратегии от 2019 года, напрямую называет нашу страну главным источником "угроз коалиционной безопасности".
При этом, отметил замминистра обороны, до сих пор действует Римская декларация, в которой указано, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. Стороны подтвердили это на саммите 2010 года в Лиссабоне.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...Серый, у Вас есть сомнения, что НАТО агрессивный блок? Оборона для блока - дело второстепенное. Забыли, кто бомбил Белград, Ирак, вёл войны в Корее и Вьетнаме, совал свою поганую жандармскую харю в Ливию, и вообще всюду...
Заголовок отражает всё верно.
а раньше в минобороны и не знали чем нато занимается, оказывается они агрессию готовят, а мы только генеральские дачи строили и что же теперь делать, все ломать для ассиметричного ответа.
Серый гражданин Дикого поля
Что смешно.. Театр боевых действий предполагается опять в Европе))
Это разумеется чистая случайность))
США тут совсем не при чём))
Да какое военное решение, страна к войне не готова вообще, президент блефует, вся российская элита и генералы генштаба сбегут сразу как крысы на свои виллы, им НАТО предоставит коридор и предупредит за пару часов до атаки, а ядерный чемоданчик будет плавать в Москва реке, желающие смогут выловить на сувениры.