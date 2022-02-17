Путин предложил высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения

14:03 17.02.2022

По мнению президента России Владимира Путина, любые проявления экстремизма и нарушений правопорядка со стороны мигрантов должны наказываться высылкой из страны и запретом на въезд в будущем.

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность - (должны - прим.ред.) служить основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», - заявил он на расширенной коллегии МВД РФ.

Также Путин отметил, что эффективная борьба с экстремизмом связана с миграционной сферой.

«Нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес, должны быть (...) выработаны против этих людей самые жесткие меры», - цитирует слова президента «Интерфакс».