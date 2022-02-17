Путин предложил высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения

Путин

По мнению президента России Владимира Путина, любые проявления экстремизма и нарушений правопорядка со стороны мигрантов должны наказываться высылкой из страны и запретом на въезд в будущем.

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность - (должны - прим.ред.) служить основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», - заявил он на расширенной коллегии МВД РФ.

Также Путин отметил, что эффективная борьба с экстремизмом связана с миграционной сферой.

«Нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес, должны быть (...) выработаны против этих людей самые жесткие меры», - цитирует слова президента «Интерфакс».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2022, 18:15
    Гость: Мигрантов-то лишь высылает,

    А россиян в тюрьму сажает:
    В неё без высылки царёк
    Пошто Навального упёк?

  2. 17.02.2022, 17:47
    Гость: Мак

    125 или 135 тыщ.ранее изгнаных амнистировали, ждут, когда те приедут. А изгнать кого будут? Конвеер? Ротация?

  3. 17.02.2022, 17:39
    Гость: В.С. Черномырдин

    Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.

  5. 17.02.2022, 17:05
    Гость: 007

    Сначала создали проблему, а теперь героически будем ее решать…ваши коррупционеры гражданство рф раздают направо и налево всяким зверям, куда пу ты потом их выселять будешь?

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