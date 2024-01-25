На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли оба черных ящика
На месте крушения российского транспортника Ил-76 в Белгородской области нашли черные ящики, они в хорошем состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что бортовые самописцы находились в хвостовой части самолета, их уже передали следователям.
В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.
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в морге. Они.
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А не в Международном аэропорту "Борисполь"
В морг Белгорода привезли только 5 трупов...
Откуда там тела..