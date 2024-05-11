Из восьми пассажиров автобуса, упавшего в Мойку, выжил только один

11:52 11.05.2024

Из восьми пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку в Санкт-Петербурге, выжил только один. Семь человек погибли. В день трагедии сообщалось, что в автобусе могли находиться до 20 человек. К утру стало известно, что пассажиров было восемь, пишет издание "Фонтанка".

В тяжелом состоянии остаётся 56-летний Александр, который ехал в автобусе с женой.

Удалось выжить водителю, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он находится в НИИ Скорой помощи, процессуально задержан в рамках уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ — "Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"..

По данным "Фонтанки", водитель обвинил в произошедшем несработавшие тормоза. Мужчина был допрошен как подозреваемый.

За рулем автобуса находился 44-летний водитель по имени Рахматшох Курбонов. Он является уроженцем Таджикистана, но с 2017 года имеет гражданство РФ. Ему был проведён экспресс-анализ, предварительно, водитель не употреблял ничего запрещённого.

Жена Курбонова уверяет, что в 2 часа ночи муж пришел домой после смены, которая длилась с 5 утра. Но в половину восьмого ему вновь велели выйти на работу. Руководство Рахматшоха уверяет, что он попал в аварию "на пятом часу работы".

Основная версия следствия на данные момент — ошибка при вождении, предположительно водитель мог перепутать педали газ и тормоз, пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. В пользу этого говорит состояние техники: автобус относительно новый. На момент ДТП был в аренде у ООО "Такси".

На участке, где все случилось, довольно сложная развязка. На маршруте автобуса сначала был поворот на 90 градусов налево, а потом, по правилам, буквально через 20 метров следует поворот направо. Но, как установили по видео с камер, автобус проехал поворот, впереди был светофор, где машины ждали своего сигнала. Автобус выехал на встречную полосу, задел ограждение, два авто: БМВ и машину каршеринга, а потом вернулся в свою полосу и протаранил ограждения на мосту, сорвавшись вниз.