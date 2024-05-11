Из восьми пассажиров автобуса, упавшего в Мойку, выжил только один

Из восьми пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку в Санкт-Петербурге, выжил только один. Семь человек погибли. В день трагедии сообщалось, что в автобусе могли находиться до 20 человек. К утру стало известно, что пассажиров было восемь, пишет издание "Фонтанка".

В тяжелом состоянии остаётся 56-летний Александр, который ехал в автобусе с женой.

Удалось выжить водителю, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он находится в НИИ Скорой помощи, процессуально задержан в рамках уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ — "Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"..

По данным "Фонтанки", водитель обвинил в произошедшем несработавшие тормоза. Мужчина был допрошен как подозреваемый.

За рулем автобуса находился 44-летний водитель по имени Рахматшох Курбонов. Он является уроженцем Таджикистана, но с 2017 года имеет гражданство РФ. Ему был проведён экспресс-анализ, предварительно, водитель не употреблял ничего запрещённого.

Жена Курбонова уверяет, что в 2 часа ночи муж пришел домой после смены, которая длилась с 5 утра. Но в половину восьмого ему вновь велели выйти на работу. Руководство Рахматшоха уверяет, что он попал в аварию "на пятом часу работы".

Основная версия следствия на данные момент — ошибка при вождении, предположительно водитель мог перепутать педали газ и тормоз, пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. В пользу этого говорит состояние техники: автобус относительно новый. На момент ДТП был в аренде у ООО "Такси". 

На участке, где все случилось, довольно сложная развязка. На маршруте автобуса сначала был поворот на 90 градусов налево, а потом, по правилам, буквально через 20 метров следует поворот направо. Но, как установили по видео с камер, автобус проехал поворот, впереди был светофор, где машины ждали своего сигнала. Автобус выехал на встречную полосу, задел ограждение, два авто: БМВ и машину каршеринга, а потом вернулся в свою полосу и протаранил ограждения на мосту, сорвавшись вниз. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.05.2024, 15:48
    Гость: бп-320

    у фирмы которой принадлежит автобус и которая "ВЫИГРАЛА "тендер на перевозки уставной капитал 10 т.р Права явно куплены так же как и переаттестация ( если она была) если верить жене водителя явное нарушение режима отдыха . И это в лучшем для водителя варианте . Странно как он спасся если всё произошло внезапно . Возможен умысел

  3. 11.05.2024, 15:14
    Гость: про водителей-мигрантов

    2013 Москва. Решение об аресте 45-летнего Грачью Арутюняна, погубившего 18 человек в аварии под Подольском, принял вчера Тверской суд Москвы. Судья счел, что, останься Арутюнян на свободе, он может скрыться от следствия на исторической родине, в Армении.
    Напомним, в субботу на Варшавском шоссе в районе поселка Ознобишино «КамАЗ», за рулем которого сидел Арутюнян, протаранил рейсовый «ЛиАЗ». В результате 18 человек погибли, десятки оказались в больницах. Сам водитель отделался достаточно легко: у него закрытый перелом локтя, ушибы и черепно-мозговая травма. В Тверской суд его привезли в карете «Скорой».
    - Виновным себя не признаю, - заявил Грачья Арутюнян через переводчика. Несмотря на то, что, с его слов, он более 10 лет прожил в России, по-русски он изъясняется далеко не безупречно.
    Выяснилось, что в последний раз шофер пересек границу России пару месяцев назад, постоянного места проживания у него нет. Более того, он даже официально не оформлен в ООО «Стройавтосервис», чьей машиной управлял в тот день.
    Любопытно, что шофера грузовика на суде защищали сразу два адвоката. Их наняла армянская диаспора. Защита Арутюняна утверждала: авария - случайность.
    Пётр Бирюков, и. о. заместителя мэра г. Москвы: «За рулем КамАЗа был 46-летний гражданин Армении. Он шесть раз привлекался к административному взысканию за нарушение правил».

  4. 11.05.2024, 14:46
    Гость: А957

    Похоже, права купил, на видео бодро крутит баранку, но явно не туда, куда надо. И чего лица закрывать - в сети эти кадры есть без всякого заблюривания.

  5. 11.05.2024, 14:39
    Гость: в автобусе

    НЕ БЫЛО 20, а МОГЛО БЫТЬ 20.

    Ранее стало известно, что в салоне автобуса находились восемь пассажиров, семь из них погибли. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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