Госдума не поддержала запрос к Минцифры об основаниях блокировки Telegram

18:54 11.02.2026

Госдума не поддержала протокольное поручение, подготовленное депутатами из двух фракций, которые предложили запросить у Минцифры данные об основаниях блокировки Telegram и перспективах работы мессенджера в России. Против проголосовали 102 депутата, за — 77, сообщает РБК.

В проекте поручения 17 депутатов из фракций КПРФ и «Справедливой России» заявили, что к ним поступают «многочисленные обращения» из-за замедления Telegram. Мессенджер стал «удобным и привычным» средством общения россиян, большое количество каналов «проводят необходимую информационную и практическую работу», а инструменты Telegram используются в предпринимательской деятельности, а также в зоне проведения спецоперации, пояснили авторы.

Они предложили комитету по информационной политике Госдумы запросить у Минцифры информацию «о наличии самого факта замедления работы мессенджера», причинах замедления, правовых основаниях для этого и перспективах его дальнейшей работы в России.

Проект поручения Госдума рассмотрела в конце пленарного заседания 11 февраля. Глава комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что комитет не поддерживает инициативу.

«Платформа Telegram на протяжении многих лет намеренно не выполняет законы Российской Федерации, не выполняет законные требования регуляторов в части удаления запрещенной информации, в части локализации персональных данных наших граждан», — объяснил он позицию комитета.

Боярский добавил, что авторы проекта поручения могут запросить указанную информацию у Минцифры самостоятельно, депутатским запросом.