Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер

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Иранские пограничники задержали в водах Персидского залива шедший под иностранным флагом танкер, который перевозил на своем борту контрабандное топливо и следовал в одну из арабских стран, сообщает РБК со ссылкой на иранские СМИ.

Задержание произошло вечером в среду, 31 июля, его провели бойцы Корпуса стражей исламской революции при участии разведслужб страны. На борту танкера находилось 700 тыс. л топлива. Судно отбуксировали в иранскую провинцию Бушир.

В последние недели события в Персидском заливе стали причиной обострения отношений Ирана с западными государствами, в частности, с США и Великобританией. В середине июля в Ормузском проливе, который соединяет Персидский и Оманский заливы, иранцы задержали шедший под британским флагом танкер Stena Impero. Среди членов экипажа были четыре россиянина. Тегеран объяснил задержание тем, что судно не соблюдало международные нормы и регламенты судоходства, а именно столкнулось с рыболовецким судном и не отреагировало на сигнал бедствия.