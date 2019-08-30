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В Киеве опровергли информацию о завершении обмена заключенными с Россией

09:39 30.08.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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 Между Москвой и Киевом продолжаются переговоры по обмену удерживаемыми лицами, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
"Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию", — приводит ее слова РИА Новости.

В свою очередь, в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что информация о завершении обмена не соответствует действительности, идут переговоры. При этом отмечается, что о взаимном освобождении удерживаемых лиц сообщат на официальных каналах.

Источник "Интерфакса" в Москве заявил, что обмен заключенными еще не начался, он начнется через некоторое время, когда будут оформлены необходимые документы. Он добавил, что сообщения в телеграм-каналах о начале обмена и о том, что колонна с заключенными движется в подмосковный аэропорт "Остафьево", не соответствуют действительности.

В свою очередь адвокат удерживаемых россиян Валентин Рыбин рассказал ТАСС, что граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, все еще остаются в СИЗО. По словам Рыбина, обмен, предположительно, состоится во вторник. Ранее адвокат заявлял, что с украинской стороны участие в обмене могут принять 12 граждан Российской Федерации. Помимо Максима Одинцова и Александра Баранова, среди возможных участников обмена юрист называл Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева, которые проходят обвиняемыми "по политически мотивированным уголовным производствам".

Ранее украинские СМИ распространили информацию о начале обмена заключенными между Украиной и Россией.

Темы: Отношения России и Украины
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