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СМИ: Семья предполагаемого «агента ЦРУ» Смоленкова спешно покинула дом

12:12 11.09.2019

Семья предполагаемого американского шпиона в правительстве России Олега Смоленкова покинула дом в городе Стаффорд (штат Виргиния, США) после того, как про их место жительства узнали американские журналисты. Об этом РИА Новости рассказал сосед Смоленкова Грег Талли.

Дом в городе Стаффорд, приобретенный Олегом и Антониной Смоленковыми. Фото: Bright MLS / realtor.com

По словам собеседника агентства, журналист дожидался хозяев дома в машине. Увидев представителя СМИ, супруги вошли в свой дом и спустя 15 секунд уехали на обеих машинах, рассказал он

По словам Талли, сам он узнал о том, кем могут быть жильцы напротив, от журналиста издания Daily Beast, который пришел к нему с расспросами.

В минувший понедельник CNN сообщил о том, что в 2017 году из России в США был вывезен агент, работавший на Вашингтон. Телеканал ссылался на источники в администрации президента Дональда Трампа. Сообщалось, что осведомитель был высокопоставленным сотрудником российских госструктур. Предположительно, операцию провели в том числе из-за опасений, что Трамп неаккуратно относится к секретным данным и может раскрыть шпиона.

В тот же день вечером в Telegram-канале «Беспощадный пиарщик» появилась информация о том, кто мог быть этим осведомителем. Канал напомнил, что 14 июня 2017 года сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков с супругой и тремя детьми отправились в отпуск в Черногорию и исчезли. Об этом тогда сообщал Daily Storm. Источник издания уточнил, что дело по статье "Убийство" было возбуждено 6 сентября того же года.

“Коммерсанту” удалось обнаружить данные о том, где сейчас может находиться Олег Смоленков и его семья. На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми. Супругу Олега Смоленкова зовут именно Антонина. Daily Storm сообщал, что она также работала в аппарате правительства.

Темы: Разведка и шпионаж в мире
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Комментарии читателей
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11.09.2019, 15:30
Гость: Не будет

У него печального конца.И служба его не одна не затронет.Потому что будет по хуже чем Солсбери
11.09.2019, 15:29
Гость: Пугачёва(из Майами)

Жить в Америке это красиво и престижно. Высокий уровень жизни, красивые люди, хорошая медицина. Все уважаемые и богатые люди покупают тут виллы и дома.
11.09.2019, 15:25
Гость: Это что

Первый раз, начиная от летчика, дальше полковника и генерала. И куда смотрит внутренняя служба.
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