Посольства Израиля временно закрылись по всему миру из-за забастовки
По всему миру временно закрылись посольства и консульства Израиля. Это произошло утром 30 октября из-за забастовки, которую объявил МИД Израиля. Об этом говорится в сообщениях диппредставительств в разных странах, в том числе в России, на Украине, в США и Канаде.
«Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт», — говорится в сообщении израильского посольства в РФ. Когда именно представительство возобновит работу, пока не уточняется.
МИД, Минобороны Израиля и профсоюз Гистадрут объявили забастовку из-за решения Минфина страны изменить порядок возмещения различных расходов, которые несут дипломаты и военные атташе за рубежом.
По информации газеты The Times of Israel, Министерство финансов Израиля хочет применить новые правила отчетности задним числом. Из-за этого чиновники будут должны возместить тысячи долларов.