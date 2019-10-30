]]> ]]>
Главная В мире Новости

Посольства Израиля временно закрылись по всему миру из-за забастовки

11:35 30.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

По всему миру временно закрылись посольства и консульства Израиля. Это произошло утром 30 октября из-за забастовки, которую объявил МИД Израиля. Об этом говорится в сообщениях диппредставительств в разных странах, в том числе в России, на Украине, в США и Канаде.

«Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт», — говорится в сообщении израильского посольства в РФ. Когда именно представительство возобновит работу, пока не уточняется.

МИД, Минобороны Израиля и профсоюз Гистадрут объявили забастовку из-за решения Минфина страны изменить порядок возмещения различных расходов, которые несут дипломаты и военные атташе за рубежом.

По информации газеты The Times of Israel, Министерство финансов Израиля хочет применить новые правила отчетности задним числом. Из-за этого чиновники будут должны возместить тысячи долларов.

Темы: Израиль, Деятельность иностранных посольств в России, Трудовые конфликты и забастовки в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.10.2019, 14:26
Гость: охотник за бакланами

просто ждут когда РФ, спишет все долги Израиля,на ближайшие 55лет.
30.10.2019, 14:24
Гость: Далана!

Африке помогли на $ 20 миллиардов, а братьям-израилетянам и подавно поможем !
30.10.2019, 13:01
Гость: Они что,

не возят аргентинский кофе?
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.