Израильскому премьеру предъявят обвинения по трем уголовным делам

08:55

Генпрокуратура Израиля заявила о решении предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в рамках трех уголовных дел, фигурантом которых он являлся, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на заявление министерства юстиции страны.

По словам генпрокурора Израиля Авихай Мандельблита, Нетаньяху предъявят обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверия и в мошенничестве. Генпрокуратура будет ходатайствовать о лишении премьер-министра страны иммунитета.

Отмечается, что этот процесс может занять до 30 дней. При этом генпрокуратура пытается сделать все возможное, чтобы огласить решение по коррупционным расследованиям до того, как в Израиле могут объявить о проведении третьих по счету в этом году выборах.

Если Нетаньяху предъявят обвинения во взяточничестве, то он не сможет продолжать исполнять обязанности премьера. Однако уголовное производство не помешает ему в дальнейшем принимать участие в выборах и попробовать переизбраться на пост.

Как напоминает "Интерфакс", в рамках так называемого "дела 4000" Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе. Это дело считается самым серьезным из трех.

В рамках "дела 1000" израильского премьера подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, так как занимает высокий пост.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере материалы в позитивном ключе.

В октябре в Иерусалиме прошло несколько слушаний по этим делам, в ходе которых защита Нетаньяху попыталась доказать непричастность политика к вменяемым ему преступлениям. Сам Нетаньяху заявил, что выдвинутые против него обвинения в коррупции являются политически мотивированными и направлены на его отстранение от должности и призвал израильтян добиваться расследования против тех, кто вел разбирательство против него.