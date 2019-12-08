Тысячи людей по всему миру переночевали на улице в поддержку бездомных

10:39

По всему миру тысячи людей этой ночью спали на улице в рамках акции The World's Big Sleep Out. Таким образом организаторы акции рассчитывают собрать средства для помощи бездомным.

Фото: bbc.com

По оценкам организаторов, в акции должны были принять участие около 50 тысяч человек. Британцы ночевали на улице в Лондоне, Эдинбурге и Кардиффе, подобные мероприятия также были запланированы в Нью-Йорке, Брисбене, Дублине и других городах, пишет "Интерфакс".

Активисты надеются собрать благодаря этой акции около 38 миллионов фунтов стерлингов (50 миллионов долларов) для помощи бездомным.

Создателем World's Big Sleep Out является Джош Литтлджон. На сайте организации указано, что целью этой акции является не только сбор средств, но и привлечение внимания политических лидеров к проблеме бездомных и беженцев.