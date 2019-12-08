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Тысячи людей по всему миру переночевали на улице в поддержку бездомных

10:39 8.12.2019

По всему миру тысячи людей этой ночью спали на улице в рамках акции The World's Big Sleep Out.  Таким образом организаторы акции рассчитывают собрать средства для помощи бездомным.

Фото: bbc.com

По оценкам организаторов, в акции должны были принять участие около 50 тысяч человек. Британцы ночевали на улице в Лондоне, Эдинбурге и Кардиффе, подобные мероприятия также были запланированы в Нью-Йорке, Брисбене, Дублине и других городах, пишет "Интерфакс".

Активисты надеются собрать благодаря этой акции около 38 миллионов фунтов стерлингов (50 миллионов долларов) для помощи бездомным.

Создателем World's Big Sleep Out является Джош Литтлджон. На сайте организации указано, что целью этой акции является не только сбор средств, но и привлечение внимания политических лидеров к проблеме бездомных и беженцев.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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08.12.2019, 17:54
Гость: IgS

ты сам-то там давно был? тебе сегодняшние фотки с Оксфорд стрит прислать? Все жду когда за брехню в интернете штрафовать начнут...
08.12.2019, 16:31
Гость: IgS

очередная хрень для накачивания бабок в новое благотворительное общество (95% внутренние расходы, 5% целевые).

Потрясти банки и хеджфонды не решаются?

Те бомжи с кем по-братски разговаривал в Мюнхене, Флоренции, Лондоне, Париже и Гренобле промышляют соответсвенно:

- продажей наркоты и дешевой проституции;
- кражей велосипедов и мопедов;
- выклянчивании денег из местного бюджета и см. п1
- нелегальные сигареты, наркота, проституция.

в Брюсселе - все вышеперечисленное.
08.12.2019, 15:17
Гость: Сердечнику

Это в России деревни пустуют, в Великобритании пустующих деревень нет, да и бездомных не ахти как много. Власти стараются всем предоставить жилье. Да и народ сердобольный, любят заботиться о реально нуждающихся. Так что акция в ВБ популистская и не имеющая никакого значения.
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