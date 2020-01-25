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Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда

10:31 25.01.2020
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В ближайшие дни будет подписано соглашение, которое позволит воплотить в жизнь решение Берлина о поддержке "ныне здравствующих блокадников Ленинграда".

Год назад из совместного заявления глав МИД ФРГ и МИД России стало известно, что по случаю 75-летия со дня снятия блокады города из бюджета Германии  «в качестве гуманитарного жеста» будет выделено 12 млн евро, пишет "Коммерсант"

Выделенная сумма будет распределена между двумя проектами. Основная часть средств пойдет на модернизацию петербургского Госпиталя для ветеранов войн, где ежегодно проходят стационарное лечение около 35 тыс. человек.

Часть средств пойдет на создание в Санкт-Петербурге Центра встреч для российской и немецкой общественности. Основной площадкой станет существующий с 1993 года Русско-немецкий центр встреч при лютеранской церкви св. Петра и Павла.

В Кремле этому решению Германии дали высокую оценку. "Это можно только приветствовать, безусловно, но помня в первую очередь все-таки  о той заботе, которая оказывается ветеранам и в плане создания инфраструктуры, и в плане поддержки ... со стороны нашего правительства, со стороны нашего руководства и нашей страны. Но, безусловно, подобные жесты также заслуживают высокой оценки, особенно в год 75-летия",- приводит слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова РИА Новости.

Темы: Германия, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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25.01.2020, 18:56
Гость: Чубайс

Кремлёвские хохлы не побрезгуют
25.01.2020, 17:18
Гость: Мичман

Этот гуманитарный жест просто унизителен для блокадников со стороны проигравшей страны. Или за бабло можно всём забыть. Пусть вернут 12 млн. жизней из тех,что они отняли у жителей Советского Союза.
25.01.2020, 11:16
Гость: Александр из Берлина

У меня был друг. К сожалению он умер в 2013.
Светлая память ему. Хороший человек. Учёный.

Он эмигрировал в Германию с женой в конце 1990.

Он и его жена с 1938 года рождения Ленинградцы. Проживали в 1941 в Германии и попали в 3-х летнем возрасте в блокаду.
Потом их вывезли детьми из окрижённого Ленинграда по дороге жизни через Ладогу.

Так вот. Когда у него и его жены наступил пенсионный возраст, они собрали документы о том, что они были блокадниками, и в результате получали не только минимальную пенсию, наработанную в Германии, но и ежемесячное пособие для бывших блокадников Ленинграда во время 2-ой мировой войны.

И это пособие составляло по 1500 Евро ежемесячно для каждого из них и т.о. на двоих дополнительно к пенсии они получали 3000 Евро в месяц.
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