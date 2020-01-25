Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда

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В ближайшие дни будет подписано соглашение, которое позволит воплотить в жизнь решение Берлина о поддержке "ныне здравствующих блокадников Ленинграда".

Год назад из совместного заявления глав МИД ФРГ и МИД России стало известно, что по случаю 75-летия со дня снятия блокады города из бюджета Германии «в качестве гуманитарного жеста» будет выделено 12 млн евро, пишет "Коммерсант".

Выделенная сумма будет распределена между двумя проектами. Основная часть средств пойдет на модернизацию петербургского Госпиталя для ветеранов войн, где ежегодно проходят стационарное лечение около 35 тыс. человек.

Часть средств пойдет на создание в Санкт-Петербурге Центра встреч для российской и немецкой общественности. Основной площадкой станет существующий с 1993 года Русско-немецкий центр встреч при лютеранской церкви св. Петра и Павла.

В Кремле этому решению Германии дали высокую оценку. "Это можно только приветствовать, безусловно, но помня в первую очередь все-таки о той заботе, которая оказывается ветеранам и в плане создания инфраструктуры, и в плане поддержки ... со стороны нашего правительства, со стороны нашего руководства и нашей страны. Но, безусловно, подобные жесты также заслуживают высокой оценки, особенно в год 75-летия",- приводит слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова РИА Новости.