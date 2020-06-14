Израиль начинает создавать на Голанских высотах поселение в честь Трампа

16:26

Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.

"Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом", - говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В мае 2019 года Нетаньяху сообщил о выделении места на Голанах для поселения в честь американского президента, а 16 июня того же года в ходе специального выездного заседания переходного правительства открыл там табличку с названием "Рамат-Трамп", пишет ТАСС.

Трамп 25 марта 2019 года в Вашингтоне в рамках переговоров с Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Против таких односторонних действий высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию. Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году, в 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.