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Израиль начинает создавать на Голанских высотах поселение в честь Трампа

16:26 14.06.2020
Фото с сайта riafan.ru
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Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах. 

"Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом", - говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В мае 2019 года Нетаньяху сообщил о выделении места на Голанах для поселения в честь американского президента, а 16 июня того же года в ходе специального выездного заседания переходного правительства открыл там табличку с названием "Рамат-Трамп", пишет ТАСС.

Трамп 25 марта 2019 года в Вашингтоне в рамках переговоров с Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Против таких односторонних действий высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию. Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году, в 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.

Темы: Израиль
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Комментарии читателей
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14.06.2020, 21:39
Гость: какол в США®

Манба, международный договор о передаче всей территории под названием «Палестина» существует с 25 апреля 1920 года (решение конференции в Сан Ремо).

Статья 80 Главы 12 Устава ООН .
Этой статьёй [а Манба, при всём её огромном желании, не сможет не признать Устав ООН международным документом] Устав ООН признаёт право евреев на ВСЮ западную Палестину – территорию на запад от реки Иордан, район, который остался после завершения мандатного управления Британией 14 мая 1948 года.
ООН стала преемницей Лиги Наций и взяла на себя обязательство выполнять международное решение Лиги Наций от 25 апреля 1920 года о передаче всей (вообще всей) территории под римским наименованием «Палестина» на устройство еврейского государства.
Статья 80 Главы 12 Устава ООН сохраняет права евреев на Палестину даже после завершения действия Мандата на Палестину.
14.06.2020, 20:53
Гость: факт

Территория под римским названием `Палестина` входила в состав Блистательной Порты с 1517-го по 1917-й, т.е., 400(!) лет.
Барон Эдмо́н де Ро́тшильд, французский филантроп, организатор и покровитель еврейского поселенческого движения в Палестине в конце XIX —начале XX веков, младший сын Джеймса Якоба Майера Ротшильда, основателя французской ветви Ротшильдов, 1882 году начал выкупать участки земли в Палестине и наряду с этим стал активно поддерживать поселенческое движение в Палестине. Также он помог российским евреям в 1880-е годы (спасались от погромов в Российской империи) переехать в Палестину. Ро́тшильд купил большой участок зели на Голанах у Османской Империи, и в 1889 году он передал 25000 гектаров той земли, а также все управленческие функции, связанные с развитием старых и созданием новых поселений, в распоряжение Еврейского колонизационного общества. Таким образом, Израиль имеет докуметны, подтверждающие владение большой частью Голанских высот.
14.06.2020, 20:50
Гость: Alex203

Международный договор с кем? Как в Мюнхене - международный договор по сливу Чехословакии? Ох и любят у вас не своим торговать. Барыги, одним словом.
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