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Великобритания обвинила РФ во вмешательстве в выборы 2019 года

17:19 16.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Москва пыталась оказывать влияние на прошлогодние выборы в стране, пишет "Интерфакс".

Рааб ссылается на результаты "широкомасштабного анализа", которые, якобы, показали, что Россия пыталась вмешиваться во всеобщие выборы 2019 года путем распространения незаконно приобретенных правительственных документов.

В частности, речь идет о документах, касающихся соглашения о свободной торговле между Великобританией и США, которые были незаконно получены перед выборами и распространены в интернете через платформу социальной сети Reddit.

Рааб заявил, что британские власти начали уголовное расследование в связи с этими эпизодами, признав, что "свидетельств широкомасштабной кампании против общенациональных выборов в Великобритании нет".

"Правительство Великобритании сохраняет за собой право в будущем предпринимать ответные надлежащие меры", - резюмировал глава МИД

Ранее комитет по безопасности и разведке палаты общин парламента Великобритании объявил, что доклад о предполагаемом влиянии России на британскую политику будет обнародован в следующую среду, 22 июля.

Одновременно с заявлением Рааба, Национальный центр кибербезопасности Великобритании обвинил российских хакеров в попытке украсть информацию о разработке британской вакцины от коронавируса COVID-19. Атаке подверглись организации, занимающиеся этими разработками.

По данным британской стороны, за этим стоит группировка хакеров под названием APT29, которая атакует организации по всему миру. Также эта группировка известна под именами "Герцоги" или "Уютный медведь". По оценкам британских спецслужб, эти хакеры действуют от лица российских спецслужб.

Предположительно, целью организации является воровство интеллектуальной собственности, имеющей высокую ценность, в правительственных учреждениях, в дипломатической сфере, в научных центрах, в области здравоохранения и энергетики.

Рааб пообещал, привлечь к ответственности тех, кто осуществляет подобные кибератаки, добавив, что "абсолютно недопустимо, что российские спецслужбы действуют против тех, кто борется против пандемии коронавируса".

Темы: Россия, Великобритания, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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16.07.2020, 23:07
Гость: ыпывап

сотрудничество с НАТО-ОТАН никогда не начнется,-историю помни: кто такие натовцы? США, Франция, Великобритания, ФРГ, Италия и помельче. Вспомним древних: история учитель жизни: 1.США: геноцид коренного населения, ОМП против некомбатантов от Хиросимы/Нагасаки до удушения 1952 и оранжевого порошка, кстати военные преступники отряда 731 (кухни дьявола) в США ненаказаны, уйма провокаций от Мэна и далее через Тонкин, Боинг 1988, до пробирок в ООН, 500 тыс высланных Вьетнамом бастардов, насилие в Ираке, после его незаконных бомбежек в 2003 и вторжения, глумление над талибами, ЧВК убивающие всех подряд и созданные в т.ч. для распила бюджета(коррупция) и еще внутренний конфликт на юге и партизаны неонацисты. Британия: 2 опиумные войны, англо бурская причем англичане начали селится на бурской территории и начали диктовать условия бурам, война с фашистами против ЭЛАС, попустительство фашизму в т.ч. Испании, отсутствие верительных грамот в 1939. Франция: Алжир-полуфашистская политика, Ливия 2011, Сирия, отсутствие полномочий подписывать договор в 1939, а вот болтать полномочия были, альбигойские войны, Варфаломеева ночь.3. ФРГ: 2 мировые войны, геноцид гереро, поддержка фашистов в УССР, как и 1-е 2 страны. Италия ну эта вроде только 2 мировая, Муссолини, абисинская, эфиопская войны.Мелочь: Голландия Бельгия-бывшие колониальные империи. Испаниря -инквизиция. В общем достаточно. как с ними сотрудничать??! Получится как в 1939 хотели но не получилось
16.07.2020, 23:06
Гость: апвыпывап

теперь вспомним историю: возникновение/становление государств в западной европе - города, прежде всего элита горожан богатые ремесленники и купцы объединялись вокруг королей, чтобы противостоять феодалам и их армиям, отсюда парламенты и генеральные штаты где представлены: купцы, богатые ремесленники/верхушка, молодое служивое сословие и еще духовенство против феодалов, т.к. татары набегами на европу не ходили, и сравните это с русскими земскими соборами где были представители крестьян и мещан, ведь государь и государство нужны были против татар уводивших полон и лишавших жизни сопротивлявшихся а не только пользующихся правом первой ночи. И где народ более представлен во власти что естьдемократия/народовластие???!!! Сдается в России а в Европе и СШа ее подобие и не США создал Бог, чтобы научить жить по демократически а Россию и Росси историческую СССР
16.07.2020, 23:05
Гость: яяявмяча

теория элит: массы пассивны-элиты активны, чем руководствуется запад/либералы. Потому переворот горбачева-ельцина: общество сыто, жилье есть, занятость 100% и его активность упала. Ленин про революционную ситуацию: верхи не могут по новому, низы не хотят по старому, обострение народных бедствий и нужд свыше обычного+партия революционная. У Брежневе: народ сыт и не нуждается, хотя есть проблемы (колбасные электрички, очереди-сейчас имеющиеся) и внуки руководства-учились на западе в Вене, где другой климат и традиции хозяйствования, недовольные (Солженицин, репрессированные-на самом деле вычищенные попутчики бухаринцы, троцкисты,старперы достали и пр. и просто дураки-привязали экономику к экспорту нефти и кризис бъет и по нам, а откажись от конкуренций-развивай производство административно-чхали бы на кризисе, главное быть примерно в ногу со временем). Итог: кто то захотел отыграть назад, народ не среагировал как надо объявив такого/их врагами народа по конституции 1936г. ч.2ст.131 (закон основной все,ж а неурегулированное новым законом регулируется старым и ослабла бдительность общества/его партии в этой части)-соответствующие последствия. Итог: не то дурак развалил экономику, повлияв на политику(прям по Ленину) или его толкнули на пост, кстати на КМ иронизирут над порохом а ельцин не лучше выглядел и допускаюь внешнее управление пьющими/внушаемыми в обоих случаях и в пользу 3-го радующегося иначе вычищенным не победить.
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