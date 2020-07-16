Великобритания обвинила РФ во вмешательстве в выборы 2019 года

17:19

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Москва пыталась оказывать влияние на прошлогодние выборы в стране, пишет "Интерфакс".

Рааб ссылается на результаты "широкомасштабного анализа", которые, якобы, показали, что Россия пыталась вмешиваться во всеобщие выборы 2019 года путем распространения незаконно приобретенных правительственных документов.

В частности, речь идет о документах, касающихся соглашения о свободной торговле между Великобританией и США, которые были незаконно получены перед выборами и распространены в интернете через платформу социальной сети Reddit.

Рааб заявил, что британские власти начали уголовное расследование в связи с этими эпизодами, признав, что "свидетельств широкомасштабной кампании против общенациональных выборов в Великобритании нет".

"Правительство Великобритании сохраняет за собой право в будущем предпринимать ответные надлежащие меры", - резюмировал глава МИД

Ранее комитет по безопасности и разведке палаты общин парламента Великобритании объявил, что доклад о предполагаемом влиянии России на британскую политику будет обнародован в следующую среду, 22 июля.

Одновременно с заявлением Рааба, Национальный центр кибербезопасности Великобритании обвинил российских хакеров в попытке украсть информацию о разработке британской вакцины от коронавируса COVID-19. Атаке подверглись организации, занимающиеся этими разработками.

По данным британской стороны, за этим стоит группировка хакеров под названием APT29, которая атакует организации по всему миру. Также эта группировка известна под именами "Герцоги" или "Уютный медведь". По оценкам британских спецслужб, эти хакеры действуют от лица российских спецслужб.

Предположительно, целью организации является воровство интеллектуальной собственности, имеющей высокую ценность, в правительственных учреждениях, в дипломатической сфере, в научных центрах, в области здравоохранения и энергетики.

Рааб пообещал, привлечь к ответственности тех, кто осуществляет подобные кибератаки, добавив, что "абсолютно недопустимо, что российские спецслужбы действуют против тех, кто борется против пандемии коронавируса".