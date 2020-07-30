Против задержанных в Белоруссии россиян возбуждено дело о терактах

10:41

На задержанных 29 июля в Белоруссии россиян, которых государственное информагентство «БелТА» назвало «боевиками частной военной компании Вагнера», заведено уголовное дело о подготовке теракта. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков, передает «Интерфакс».

По его словам, в данный момент ведутся поиски остальных «боевиков».

«33 задержаны, до 200 находятся на территории [страны], по оперативной информации», — заявил Равков.

Как ранее сообщили белорусские СМИ, в ночь на 29 июля под Минском задержали 32 наемника частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Еще один «боевик» был задержан на юге страны. Белорусское агентство отмечало, что у них российское гражданство. Позже информацию подтвердили в КГБ Белоруссии.

По данным БелТА, «боевики» хотели дестабилизировать избирательную кампанию. Всего, по данным агентства, для этих целей в страну перебросили около 200 человек.

В то же время источник, пожелавший не раскрывать своего имени и связанный с белорусскими силовыми структурами, опроверг информацию о том, что задержанные входят в состав ЧВК «Вагнера». Он заявил, что эти люди могут быть членами иной военной компании.

В списке, опубликованном белорусским информагентством, числился некий Милаев Артем Викторович. Представитель белорусских силовых структур уточнил, что Милаев и другие задержанные россияне – это сотрудники ЧВК «Мар».

По данным Telegram-канала Reverse Side of the Medal, задержанные россияне являлись сотрудниками ЧВОК «МАР» и были обычными охранниками. На допросе они рассказали, что держали свой путь в Турцию в связи с подписанием контракта с ливийской Национальной нефтяной корпорацией об охране нефтеналивного порта Зувара.