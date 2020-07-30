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Против задержанных в Белоруссии россиян возбуждено дело о терактах

10:41 30.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

На задержанных 29 июля в Белоруссии россиян, которых государственное информагентство «БелТА» назвало «боевиками частной военной компании Вагнера», заведено уголовное дело о подготовке теракта. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков, передает «Интерфакс».

По его словам, в данный момент ведутся поиски остальных «боевиков».

«33 задержаны, до 200 находятся на территории [страны], по оперативной информации», — заявил Равков.

Как ранее сообщили белорусские СМИ, в ночь на 29 июля под Минском задержали 32 наемника частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Еще один «боевик» был задержан на юге страны. Белорусское агентство отмечало, что у них российское гражданство. Позже информацию подтвердили в КГБ Белоруссии.

По данным БелТА, «боевики» хотели дестабилизировать избирательную кампанию. Всего, по данным агентства, для этих целей в страну перебросили около 200 человек.

В  то же время источник, пожелавший не раскрывать своего имени и связанный с белорусскими силовыми структурами, опроверг информацию о том, что задержанные входят в состав ЧВК «Вагнера». Он заявил, что эти люди могут быть членами иной военной компании.

В списке, опубликованном белорусским информагентством, числился некий Милаев Артем Викторович. Представитель белорусских силовых структур уточнил, что Милаев и другие задержанные россияне – это сотрудники ЧВК «Мар».

По данным Telegram-канала Reverse Side of the Medal, задержанные россияне являлись сотрудниками ЧВОК «МАР» и были обычными охранниками. На допросе они рассказали, что держали свой путь в Турцию в связи с подписанием контракта с ливийской Национальной нефтяной корпорацией об охране нефтеналивного порта Зувара.

 

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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30.07.2020, 15:51
Гость: Иван Иваныч

У вас логика устрицы. Хабаровский протест это олигархический путч, в чистом и кристальном виде. Антивластный. И вообще: Вам не надоело жевать, как корова, одну и ту же методичку о сращивании власти с олигархами, на фоне того, как им периодически отбивают рога. Причём показательно.
30.07.2020, 15:44
Гость: Евгений В

Иван, про вас всем все ясно, кто вы и откуда и кто вам платит. Можете не стараться со своими провокациями.
30.07.2020, 15:33
Гость: Эх ...

"если у нас президент выйдет из анабиоза" ... За 20 лет не выходил из анабиоза, а тут вдруг выйдет ... не смешите мои тапочки. А на счет Батьки Вы не правы. Всё дело не в нем, а в обнуленном. После попытки "нагнуть" Батьку в конце прошлого года и после нефтяной атаки на белорусские НПЗ и после "визита" Сечина когда ОНИ ОТКРЫЛИ КАРТЫ и предложили Батьке за сдачу НПЗ и Белоруссии вцелом ЛИЧНЫЕ финансовые компенсации включая и членов семьи, для Лукашенко стало понятно С КЕМ ОН ИМЕЕТ ДЕЛО в России. Это для него стало как неожиданностью, шоком, откровением. После этого ВСЕ вопросы связанные с "союзным государством" для него потеряли смысл. Как можно объединяться с жульем и наперсточниками во власти ставящими личные интересы выше государственных. А именно с такими Батька и имел все время дело в России.
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