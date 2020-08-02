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Лукашенко поручил «не принимать жесткие меры» в отношении «боевиков ЧВК»

01:27 2.08.2020
(Фото с сайта president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными ранее россиянами из состава частной военной компании, сообщает БелТА.

"Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели", - сказал Лукашенко.

Он попросил с задержанными обращаться аккуратно. "Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", - подчеркнул белорусский лидер.

Он пояснил, что всегда, какие бы мероприятия ни проводились в Белоруссии с участием российских военнослужащих, будь то бывших или действующих, всегда соответствующие ведомства двух стран взаимодействуют. "У нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что белорусская сторона открыта для взаимодействия по сложившейся ситуации: "На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда".

Темы: Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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02.08.2020, 05:03
Гость: Штурман

Нам,россиянам,тоже нужна правда. Хотим знать когда вечный президент Белоруссии прекратит антироссийскую политику и начнет политику настоящей дружбы между РФ и РБ ? Когда прекратит гнобить пророссийских политиков и активистов в РБ ? Когда перестанет сидеть на двух стульях,то есть действовать на словах за союз с РФ,а на деле дудеть совместно с врагами нашей страны из стран Запада и "Юкрейн"?
Демонстративный арест кадров ЧОПа из РФ и голословные обвинения в их предназначение в свержение белорусского диктатора говорит о том что этот перевертыш выбрал сторону Запада и поэтому Кремлю нужно сменить политику и на деле работать на союз между самыми близкими народами и показать всем кто на самом деле карьерист-наркоман Лукашенко который ради сохранения своей власти идет на все в том числе разжигает вражду с Россией.
Скоро в Белоруссии выборы президента и стопудово их Лукашенко выиграет,но его победа пиррова так как достигнута насилием,обманом и другими грязными методами.Если В Москве их сочтут незаконными,то Лукашенко,кроме Киева и соседних с РБ сателлитов США, никто не поздравит Лукашенко и его судьба будет решена.
02.08.2020, 04:24
Гость: Шило

Сейчас для Батьки , актуальный вопрос, на кой их вааааще задержали!? Ну хотел выпендрица, ды как серпом по машенки!
02.08.2020, 04:02
Гость: А.С. Пушкин

И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
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