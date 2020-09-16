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Путин обогнал Трампа по уровню доверия в мире

10:00 16.09.2020
Владимир Путин
Фото с сайта kremlin.ru

Жители 13 развитых стран мира больше доверяют президенту России Владимиру Путину, чем его американскому коллеге Дональду Трампу, пишет РБК со ссылкой на данные опроса независимого исследовательского центра Pew Research.

В исследовании приняли участие жители Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании, Швеции, Дании, Японии, Южной Корее и Австралии. 

Участникам опроса задали вопрос об их доверии в отношении шести мировых лидеров - Дональда Трампа, Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, британского премьер-министра Бориса Джонсона и председателя КНР Си Цзиньпина.

Наибольшим доверием среди респондентов пользуется Меркель. Об этом заявили 76% опрошенных. Далее по уровню доверия следуют Макрон и Джонсон. 

Путину доверие выразили 23% респондентов, тем самым он оказался в середине рейтинга. Далее следуют Си Цзьньпин и Трамп. Последнему доверяют лишь 16% опрошенных. 

Отмечается, что наибольшее доверие Путину высказали жители Италии и ФРГ. 

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.09.2020, 18:24
Гость: Иван Иваныч

Одни гордые украинцы спели частушку про Ла-Ла- Ла и попросили займ у МВФ.
16.09.2020, 17:17
Гость: член Госсовета

Наш шеф массовик-затейник и балагур,весь мир насмешил, обхохочешься.
16.09.2020, 16:15
Гость: Ссссс!!!!!!!!

Гонки президентов за худший рейтинг?
16.09.2020, 15:42
Гость: Да

И своему Си заодно? :)
16.09.2020, 15:23
Гость: Трампушин парикмахер

Ша,шестерки-промокашки , три богатыря мне нравятся Трамп,Путин, Дутерте , все трое независимы. Остальные помои .
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