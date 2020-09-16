Путин обогнал Трампа по уровню доверия в мире

10:00

Жители 13 развитых стран мира больше доверяют президенту России Владимиру Путину, чем его американскому коллеге Дональду Трампу, пишет РБК со ссылкой на данные опроса независимого исследовательского центра Pew Research.

В исследовании приняли участие жители Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании, Швеции, Дании, Японии, Южной Корее и Австралии.

Участникам опроса задали вопрос об их доверии в отношении шести мировых лидеров - Дональда Трампа, Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, британского премьер-министра Бориса Джонсона и председателя КНР Си Цзиньпина.

Наибольшим доверием среди респондентов пользуется Меркель. Об этом заявили 76% опрошенных. Далее по уровню доверия следуют Макрон и Джонсон.

Путину доверие выразили 23% респондентов, тем самым он оказался в середине рейтинга. Далее следуют Си Цзьньпин и Трамп. Последнему доверяют лишь 16% опрошенных.

Отмечается, что наибольшее доверие Путину высказали жители Италии и ФРГ.