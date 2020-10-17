Киев будет считать иностранцами всех жителей Донбасса c гражданством РФ
Жителям ДНР и ЛНР, которые приняли гражданство РФ, в случае установления украинской власти в Донбассе будет позволено остаться там жить, но они будут считаться иностранцами. Об этом сказал хорватскому телевидению киевский министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Алексей Резников.
По его словам, людям дадут выбор - быть пораженными в правах (Киев откажется признавать действительными оставшиеся украинские паспорта) или уехать.
Также он сказал, что сейчас на Украине проживает около 1,5 млн "переселенцев" из Донбасса и Крыма. Так в Киеве называют людей, которые имеют липовую прописку на Украине для получения каких-либо социальных выплат, пишет Накануне.ру.
Резников подчеркнул, что не может быть и речи о выполнении Минских соглашений и закреплении особого статуса Донбасса в конституции. Вместо этого он посулил Донбассу "льготные условия для ведения бизнеса" и "децентрализацию", которая по факту означает бесправие регионов страны перед диктатом Киева.
О создании свободной экономической зоны в Донбассе украинцев спросит 25 октября президент Владимир Зеленский.
Кроме того, Резников заявил, что его ведомство разработает законопроект о переходном периоде после желаемой оккупации ДНР и ЛНР украинскими войсками. Он сослался на опыт Хорватии, который сводился к этническим "чисткам" и уничтожению сербского населения. И пообещал его использовать против населения Донбасса, если его удастся оккупировать.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ты хоть на площадь с плакатом выйди, перед посольством Украины флаг сожги, поори лозунги какие. Он, мер Конотопа с большой такой кормой это продемонстрировал. Еще и у себя в огороде типа окоп с бруствером соорудил, камуфляж натянул, вроде, на "передовой, а перед ним - "оккупанты", тоже кормой назад и громко так орет: "Ще не вмерла...". Пугал маскалей. Ну, и ты за ним.
Немедленно выдать Российские паспорта в Одессе, Харькове и Киеве, как бывшим гражданам СССР.
И клоун с зеленкой поедет строить великую украину под забором в Житомире.
Для таких действий необходимо обеспечить условия. А условий нет. Болтать языком можно все, что заблагорассудится. Но это не означает безответственности за сказанное. Как известно за базар отвечать придется.
В =нищей= минималка больше чем в =богатой= россии.
Ничего не изменит! Как был Донбасс русским, так и останется навсегда! А нищая Незалежная исчезнет с карты мира! Премьер Незалежной сказал, что через 15 лет нечем будет платить пенсии населению! Премьер - большой оптимист! Пенсии уже через 5 лет нечем будет платить, а через 15 лет мир забудет, что была, когда-то, такая страна 404!