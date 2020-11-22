В Черногории против россиян возбудили дело за нарушение комендантского часа

21:18 22.11.2020

В Черногории, в муниципалитете Бар, в отношении двух граждан России возбудили уголовное дело за нарушение комендантского часа в ночь со вторника на среду — им грозит штраф от €600 до €8 тыс. или тюремное заключение до года, сообщают "Известия" со ссылкой на местные СМИ.

Нарушители предстанут перед судом первой инстанции.

«За уголовное преступление, связанное с несоблюдением санитарных правил по борьбе с опасным инфекционным заболеванием, грозит штраф или тюремное заключение сроком до одного года», — сказала представитель Коллегии адвокатов суда первой инстанции Тамара Спасоевич.

С 15 ноября по 1 декабря 2020 года в Черногории действует комендантский час для борьбы с распространением коронавируса. Гражданам запрещено выходить на улицу с 21:00 до 5:00. Магазины и кафе работают до 20:00, по выходным запрещаются междугородные поездки. Нельзя проводить собрания численностью свыше четырех человек, а религиозные обряды должны будут проходить без присутствия верующих.