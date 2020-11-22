США выходят из Договора по открытому небу

10:50 22.11.2020

Соединенные Штаты с 22 ноября перестанут участвовать в Договоре по открытому небу.

21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Страна может покинуть соглашение через шесть месяцев после официального уведомления партнеров.

Решение США выйти из Договора по открытому небу было ожидаемым, для России важно сохранить это соглашение с участием европейских государств, заявил "Интерфаксу" российский эксперт, академик Алексей Арбатов.

"Если Трамп не хочет участвовать в этом договоре, Бог с ним. Этот договор касается прежде всего Европы. Россия и другие государства Европы должны этот договор соблюдать и поддерживать, чтобы на континенте не нарастала военная напряженность", - сказал Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.

"Считаю, что Россия заняла мудрую позицию, ранее сказав, что останется участником договора, даже если из него выйдут США. Это не двусторонний договор, он охватывает 34 страны. Даже если из Договора по открытому небу выйдет Канада, в нем останутся государства НАТО, которые находятся рядом с Россией", - заявлял собеседник агентства.