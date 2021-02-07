Посол Украины в ФРГ обиделся на «искажение» Германией истории

20:16 7.02.2021

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер «искажает» исторические факты и поддерживает Россию, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Так дипломат прокомментировал заявление Штайнмайера изданию Rheinische Post о том, что в результате агрессии нацистской Германии погибло более 20 млн советских граждан.

Мельник подчеркнул, что высказывания федерального президента вызвали на Украине удивление и настоящий шок. По его словам, значительная часть погибших были не просто советскими гражданами, а именно украинцами.

«Таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», — приводит слова Мельника издание «Известия».

По словам посла Украины, приравнивание СССР к России недопустимо.

Мельник отметил, что депутаты немецкого парламента не готовы признать огромную цену, которую заплатила украинская нация, а также вклад украинского народа в победу над национал-социализмом.