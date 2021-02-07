Посол Украины в ФРГ обиделся на «искажение» Германией истории

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер «искажает» исторические факты и поддерживает Россию, заявил  посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Так дипломат прокомментировал заявление Штайнмайера изданию Rheinische Post о том, что в результате агрессии нацистской Германии погибло более 20 млн советских граждан.

Мельник подчеркнул, что высказывания федерального президента вызвали на Украине удивление и настоящий шок. По его словам, значительная часть погибших были не просто советскими гражданами, а именно украинцами.

«Таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», — приводит слова Мельника издание «Известия».

По словам посла Украины, приравнивание СССР к России недопустимо.

Мельник отметил, что депутаты немецкого парламента не готовы признать огромную цену, которую заплатила украинская нация, а также вклад украинского народа в победу над национал-социализмом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2021, 01:56
    Гость: )))

    "Украинцы...плохо себя ведут...много сдаются в плен,население приветствует неприятеля".
    (Сталин,Кремль,окт,1941,совещание с генералами)

  3. 08.02.2021, 00:38
    Гость: Alex

    Ну, Мельник, ты и хам.
    Как памятники освободителям сносить и символику СССР
    хаять, то хохлы впереди паровоза скачут.
    Если же европейцы добрым словом помянули павших в борьбе
    с фашизмом народы СССР, то вы тут как тут, а то как же без вас, истинных коммуняк.

  4. 08.02.2021, 00:08
    Гость: Марк Твен

    Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.

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