Посол Украины в ФРГ обиделся на «искажение» Германией истории
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер «искажает» исторические факты и поддерживает Россию, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Так дипломат прокомментировал заявление Штайнмайера изданию Rheinische Post о том, что в результате агрессии нацистской Германии погибло более 20 млн советских граждан.
Мельник подчеркнул, что высказывания федерального президента вызвали на Украине удивление и настоящий шок. По его словам, значительная часть погибших были не просто советскими гражданами, а именно украинцами.
«Таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», — приводит слова Мельника издание «Известия».
По словам посла Украины, приравнивание СССР к России недопустимо.
Мельник отметил, что депутаты немецкого парламента не готовы признать огромную цену, которую заплатила украинская нация, а также вклад украинского народа в победу над национал-социализмом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Украинцы...плохо себя ведут...много сдаются в плен,население приветствует неприятеля".
(Сталин,Кремль,окт,1941,совещание с генералами)
Так что, автору не возражать?
Ну, Мельник, ты и хам.
Как памятники освободителям сносить и символику СССР
хаять, то хохлы впереди паровоза скачут.
Если же европейцы добрым словом помянули павших в борьбе
с фашизмом народы СССР, то вы тут как тут, а то как же без вас, истинных коммуняк.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Евреи тоже так хотят заставить всех считать.
Хотя это не так.