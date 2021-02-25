Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе армянской стороны, обсудили ситуацию в республике.
Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона, он призвал все стороны к сдержанности, пишет ТАСС.
В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением о том, что военные требуют отставки премьера и правительства. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очень надеюсь, что этого Пашиняна народ Армении с треском выгонит с этой должности, еще и проведет расследование его действий на этом посту. А то сначала под руководством мировой империалистической закулисы пролезут на вершину власти, доведут страну до ручки, а потом продолжают еще цепляться за кресло.
―Да гранаты у него не той системы.
Пашинян ищет себе нового друга (для побега в Ростов).
разговаривает с этим недоразумением?
Пашинян настойчиво повторял свой тезис о том, что Искандеры взрываются только на 10%.