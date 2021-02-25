Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

20:40 25.02.2021

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе армянской стороны, обсудили ситуацию в республике.

Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона, он призвал все стороны к сдержанности, пишет ТАСС.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением о том, что военные требуют отставки премьера и правительства. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.