В Европарламенте призвали использовать «Северный поток – 2» против России

22:42 6.03.2021

Председатель крупнейшей в Европарламенте фракции Европейская народная партия Манфред Вебер призвал Евросоюз при необходимости использовать проект «Северный поток – 2» в качестве политического инструмента против России, пишут «Известия».

Так как германское правительство не собирается останавливать строительство газопровода, ЕС нужно использовать его «в качестве рычага во внешней политике», заявил Вебер немецкому изданию Der Spiegel.

По его мнению, проект «экономически стабилизирует систему» российского лидера Владимира Путина, которая действует против ЕС и его государств-членов.

Как отметил Вебер, если российские власти не вернутся к партнерскому сотрудничеству, то «трубопровод не сможет работать в полной мере».

Он также призвал Европу «отказаться от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».

4 марта морское управление Дании сообщило, что завершить реализацию планируется в конце сентября текущего года. Речь идет о работах возле острова Борнхольм, куда для укладки труб направили суда «Фортуна» и «Академик Черский».