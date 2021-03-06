В Европарламенте призвали использовать «Северный поток – 2» против России
Председатель крупнейшей в Европарламенте фракции Европейская народная партия Манфред Вебер призвал Евросоюз при необходимости использовать проект «Северный поток – 2» в качестве политического инструмента против России, пишут «Известия».
Так как германское правительство не собирается останавливать строительство газопровода, ЕС нужно использовать его «в качестве рычага во внешней политике», заявил Вебер немецкому изданию Der Spiegel.
По его мнению, проект «экономически стабилизирует систему» российского лидера Владимира Путина, которая действует против ЕС и его государств-членов.
Как отметил Вебер, если российские власти не вернутся к партнерскому сотрудничеству, то «трубопровод не сможет работать в полной мере».
Он также призвал Европу «отказаться от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».
4 марта морское управление Дании сообщило, что завершить реализацию планируется в конце сентября текущего года. Речь идет о работах возле острова Борнхольм, куда для укладки труб направили суда «Фортуна» и «Академик Черский».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Правильно ли я понимаю, что использование экономических рычагов для политического давления уже является вполне легитимным деянием? Для всех или только для "демократически развитых" режимов?
Так в том то и фишка, что если через Украину - значит содержание наци там будет волей неволей оплачивать Россия. Что выгодно как в материальном плане, так и в историческом. Немного позднее (если оно будет) это станет чем то типа "пакта Молотова Риббентропа". А очередной пРезун напишет о том что именно Россия была зачинщицей войны, и для этой цели готовила наисткие батальоны на Украине.
Вот начнут газ обратно качать - тогда узнаете!
— ... !
-Голая женщина!
-Что голая женщина?
-Используйте против меня голую женщину!
Была бы моя воля, я европу отключил бы от всех трубопроводов, но олигархи жадные удавятся. Отобрал бы у олигархов награбленное, чтобы им неповадно было отдавать Русский алюминий СШП и загаживать природу нефтью. Не понимаю, чем им не нравится режим в феодальном олигархате, ведь это их засланные казачки.