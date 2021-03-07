Артисты театра в Бишкеке отказались выступать с российскими звездами балета
Публичным скандалом обернулась в субботу постановка балета «Лебединое озеро» в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета.
В назначенное время постановка не началась, а через 40 минут на сцену вышли артисты местной труппы и заявили, что не будут работать с российскими звездами — артистами Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Марией Бек и Сергеем Мануйловым, которые находятся с гастролями в Бишкеке, пишет Росбалт со ссылкой на местные СМИ.
«Спектакль все-таки состоялся. Некоторые артисты не поддались на провокацию и вышли на сцену. Российские звезды станцевали очень хорошо. Они в шоке от такого поведения. Нельзя так относиться к зрителю», — заявила организатор гастролей российских звезд балета Сагида Джумабекова.
Как сообщила депутат национального парламента Аида Касымалиева, причиной поведения местных артистов стала низкая зарплата.
«Это длится годами. Средняя зарплата труппы — $100. Куда уходят деньги за коммерческие спектакли? Вчерашний скандал — крик души артистов, чтобы руководство страны, Министерство культуры обратило внимание на их проблемы», — заявила она.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот и показал своё бессовестное и хамское личико. Гюльчатай покажи личико.
выяснить точно, кто по национальности Путин.
Россия - для киргизофф!
Я о...ваю!
В Киргизии еще и балет имеется???
Забастовка по финансовым причинам, не более того.