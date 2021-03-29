Экс-владелец «Эльдорадо» погиб при крушении вертолета на Аляске

Фото с сайта twitter.com

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер, основатель и владелец компании PPF Group, погиб в авиакатастрофе на Аляске. Как пишет The New York Times, обломки вертолета Airbus AS350 B3, вылетевшего на экскурсию с местного горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge, были найдены вечером в субботу около ледника Кник.

Всего спасатели обнаружили одного выжившего пассажира и пятерых погибших, среди которых Келлнер. О причинах инцидента информации пока не поступало, расследование продолжается. Помимо миллиардера погиб еще один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, гиды Грегори Хармс и Шон Макманнани, а также пилот Зак Рассел.

Forbes оценивает состояние Келлнера в $17,5 млрд.

Инвестиционный холдинг PPF Group, основанный в 1991 году, помимо Чехии, функционирует еще в двух десятках стран, в том числе РФ. В России группа владеет компаниями «Хоум кредит», Sotio, Real Estate Holding, «Страхование жизни», «РАВ Агро», Skoda Transportation. До 2016 года PPF владела розничной сетью «Эльдорадо». Петру Келлнеру прнадлежало 80% акций компании.

В Россию Келлнер впервые приехал еще в 1993 году, чтобы принять участие в российской чековой приватизации. Но к 1997 году он без объяснения причин избавился от всех российских активов. Затем после кризиса 1998 года Келлнер вернулся в РФ, создав сеть банков потребительского кредитования Home Credit. Банк начал сотрудничать с сетью магазинов «Эльдорадо». Во время финансового кризиса 2008 года, когда власти предъявили к «Эльдорадо» многомиллиардные налоговые иски, PPF предоставила ретейлеру заем в обмен на долю в компании. Позднее чешская компания довела свою долю в «Эльдорадо» до 100%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.03.2021, 15:57
    Гость: Старый

    Нормальный человек столько наворовать просто не в состоянии. Вы нам еще расскажите, как он пахал годами, прикованный к станку.

  3. 29.03.2021, 15:56
    Гость: Старый

    Те, кто поумнее, карманы к гробу пришивают. Говорят, без шуток, папа Римский разрешил забирать бабло с собой... в Ад.

  4. 29.03.2021, 15:48
    Гость: Сдуреть можно

    У нас, похоже, ни одной собственной компании не осталось. Нужна какая-то открытая справочная система по структуре собственности компаний. Чтобы потребитель товаров и услуг мог ответственно выбирать поставщика.

  5. 29.03.2021, 15:39
    Гость: гнус

    Очередное подтверждение ,что "жадён и дурён человек,по природе своей"!Все "нашинковавшие " "капусту",любыми способами или пролезшие во власть(стараясь также всеми способами подольше в ней остатся)считают себя "Кощеями бессмертными",но "трах-бах-тарарах"(когда это случится им неведомо)и "дух" вон,остаётся труп(пардон) т.е мощи бездыханные.

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