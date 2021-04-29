Французских генералов, предупредивших о госперевороте, отдадут под суд

07:55 29.04.2021

Французские генералы, написавшие открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, предстанут перед военным судом, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника штаба вооруженных сил страны Франсуа Лекуанра.

Ранее французские СМИ опубликовали открытое письмо отставных военных генералов, в котором они предупредили главу государства об угрозе расовой нетерпимости и государственного переворота, отметив, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях республики. Под письмом подписались несколько тысяч военных.

В свою очередь власти Франции напомнили, что военные не имеют права выступать с критикой политики или высказывать мнения по религиозным вопросам, а министр обороны страны пообещал ввести "санкции" против авторов письма.

Свое обещание власти сдержали, запустив судебную процедуру против нарушителей. "Эти генералы в индивидуальном порядке предстанут перед высшим военным советом. После этой процедуры президент (согласно правилам) подписывает постановление об их отстранении от службы", - заявил Лекуанр.

По его словам, среди подписавших письмо были также выявлены действующие военнослужащие, четверо из которых - офицеры. Они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Лекуантр добавил, что высказанное в письме мнение не отражает текущие настроения в вооруженных силах.