Израиль ударом ракет разрушил здание в Газе, где располагались офисы СМИ
Одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании, было поражено в субботу четырьмя израильскими ракетами. Как передает телеканал Al Arabiya, в высотке "Аль-Джаля", которая стала четвертой по счету разрушенной в результате обстрелов прибрежного анклава, размещалось представительство этой катарской телестанции, а также агентства Associated Press и другие медиа.
Жителям башни, которая считалась одной из самых высоких в Газе, дали час на то, чтобы покинуть здание. Это уже четвертая высотка в Газе, ставшая на этой неделе целью ракетных ударов Израиля, который утверждал, что здание использовалось под офисы, штабы или склады для вооружений ХАМАС, пишет ТАСС.
Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Удивительным образом ООН молчит, вообще ни слова осуждения.
США робко промычали о сдержанности, а Гегемон вообще ни слова. Как никак он лучший друг Израиля, по версии тамошних властей.
Какое убожество...прямо мортиры и царь-пушки с катапультами:)))при этом на все эти армии идут миллиарды и миллиарды...
тьфу.
Тут как в футболе--
"Договорняк".
Причем перевес всегда на стороне Изр.даже при договорняке.
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Чтоб камня на камне не осталось,и начинать строить "Великий Изр.". Тогда им надо ускорить процесс,такими темпами начнут строить Вел.Изр.где то в 2121г.и уже никому не будет интересно,даже
Нетанияху
и сравнивать нрестравниваемое))))))
НИЧЕГО ОБЩЕГО.
и хватит уже называть ....ДОНБАССОМ.
+_Поэтому и конфликт на Донбассе уже длиться 7 лет и никак не закончится, потому что +
Лезть не надо было России туда. вот и всё.
Влезли, а виноваты другие.
Забавно наблюдать за тем как ряд российских информационных площадок освещают противостояние Израиля и ХАМАС.
Например, сегодня ВВС ЦАХАЛ разрушили в секторе Газа комплекс Аль-Джалаа. В комплексе помимо ряда иностранных СМИ, среди которых и Al Jazeera, находился штаб разведки ХАМАС. Он и был целью ЦАХАЛ.
Что важно, Армия обороны Израиля заранее предупредила об ударе, и было дано время на эвакуацию не только персонала СМИ, но и фактически террористов ХАМАС.
Как это преподносят российские СМИ? "Израиль нанёс удар по офису нескольких мировых СМИ в Секторе Газа"!
Ни слова, про штаб разведки ХАМАС – Израиль бомбит иностранные СМИ в секторе Газа!
Вот он – знак качества российской журналистики. Хотя, он и так нам уже давно известен.