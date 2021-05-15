Израиль ударом ракет разрушил здание в Газе, где располагались офисы СМИ

Одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании, было поражено в субботу четырьмя израильскими ракетами. Как передает телеканал Al Arabiya, в высотке "Аль-Джаля", которая стала четвертой по счету разрушенной в результате обстрелов прибрежного анклава, размещалось представительство этой катарской телестанции, а также агентства Associated Press и другие медиа.

Жителям башни, которая считалась одной из самых высоких в Газе, дали час на то, чтобы покинуть здание. Это уже четвертая высотка в Газе, ставшая на этой неделе целью ракетных ударов Израиля, который утверждал, что здание использовалось под офисы, штабы или склады для вооружений ХАМАС, пишет ТАСС.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.05.2021, 23:41
    Гость: ABCD

    Удивительным образом ООН молчит, вообще ни слова осуждения.
    США робко промычали о сдержанности, а Гегемон вообще ни слова. Как никак он лучший друг Израиля, по версии тамошних властей.

  2. 15.05.2021, 23:29
    Гость: И.В.С.

    Какое убожество...прямо мортиры и царь-пушки с катапультами:)))при этом на все эти армии идут миллиарды и миллиарды...
    тьфу.

  3. 15.05.2021, 23:04
    Гость: )))

    Тут как в футболе--
    "Договорняк".
    Причем перевес всегда на стороне Изр.даже при договорняке.
    .
    Чтоб камня на камне не осталось,и начинать строить "Великий Изр.". Тогда им надо ускорить процесс,такими темпами начнут строить Вел.Изр.где то в 2121г.и уже никому не будет интересно,даже
    Нетанияху

  4. 15.05.2021, 22:40
    Гость: вот только нре надо впихивать невпихиваемое

    и сравнивать нрестравниваемое))))))

    НИЧЕГО ОБЩЕГО.
    и хватит уже называть ....ДОНБАССОМ.
    +_Поэтому и конфликт на Донбассе уже длиться 7 лет и никак не закончится, потому что +

    Лезть не надо было России туда. вот и всё.
    Влезли, а виноваты другие.

  5. 15.05.2021, 22:36
    Гость: Берлинский мальчик

    Забавно наблюдать за тем как ряд российских информационных площадок освещают противостояние Израиля и ХАМАС.
    Например, сегодня ВВС ЦАХАЛ разрушили в секторе Газа комплекс Аль-Джалаа. В комплексе помимо ряда иностранных СМИ, среди которых и Al Jazeera, находился штаб разведки ХАМАС. Он и был целью ЦАХАЛ.
    Что важно, Армия обороны Израиля заранее предупредила об ударе, и было дано время на эвакуацию не только персонала СМИ, но и фактически террористов ХАМАС.
    Как это преподносят российские СМИ? "Израиль нанёс удар по офису нескольких мировых СМИ в Секторе Газа"!
    Ни слова, про штаб разведки ХАМАС – Израиль бомбит иностранные СМИ в секторе Газа!
    Вот он – знак качества российской журналистики. Хотя, он и так нам уже давно известен.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
«Наша победа не дает им покоя. Потому что на ее фоне зачастую их собственное ничтожество буквально бьет по глазам»
© KM.RU, Алексей Белкин
«То, что мы получили в ХХI столетии, в нашей истории случается впервые. Никогда так Русь — Россию не унижали»
Осатанение: мы как всегда обсуждаем, как лечить симптомы, а не болезнь
© KM.RU, Алексей Белкин
Зачем посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Россию?
Избранное
Шпинат. Почему это растение - настоящая кладезь витаминов?
Невероятная Ольга Кабо
Механическая, автоматическая коробка передач. Преимущества и недостатки каждого варианта
«В Африке куча болезней»: Роспотребнадзор поспешил с объявлением «безопасных» авианаправлений
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?
Мара поведала в Твери о победе Лазури над Тьмакой
«Мы должны признать, что наша малодетность – от трусости. Мы боимся, что дети помешают нам наслаждаться образом жизни "среднего класса"»
Альянс саудовских ваххабитов и американского «шайтана» против СССР
«Призывал только к покаянию»: пребывающий в запрете схиигумен Сергий (Романов) отмежевался от оппозиционных сил
Глеб Самойлов поблагодарил «Брат-2» за тот мир, в котором мы живем
Жасмин: «Счастье – это моя семья!»