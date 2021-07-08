В МИД Франции призвали партнеров не признавать вакцины от COVID из России

11:07 8.07.2021

В МИД Франции призвали страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление сделал госсекретарь ведомства Клеман Бон.

По словам чиновника, число признанных вакцин в ЕС должно быть ограничено только теми, использование которых разрешено Европейское агентство лекарственных средств.

Он напомнил, что в Евросоюзе на текущий момент одобрены четыре вакцины: от компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. "В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам", - заявил Бон, осудив страны, в том числе Испанию, которые призывают признать вакцинацию российскими и китайскими вакцинами в качестве разрешения для въезда.

Европейский регулятор, как и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), продолжают проверять данные по российскому «Спутнику V» и пока не одобрили его использование. Как утверждается в статье о препарате, опубликованной накануне в журнале Nature, причиной долгого рассмотрения регуляторами могут быть опасения по поводу мониторинга побочных эффектов применения вакцины в России. В частности, ВОЗ запросила дополнительные данные у Центра имени Гамалеи и продолжает инспекцию российских предприятий по производству вакцин.