В МИД Франции призвали партнеров не признавать вакцины от COVID из России
В МИД Франции призвали страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление сделал госсекретарь ведомства Клеман Бон.
По словам чиновника, число признанных вакцин в ЕС должно быть ограничено только теми, использование которых разрешено Европейское агентство лекарственных средств.
Он напомнил, что в Евросоюзе на текущий момент одобрены четыре вакцины: от компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. "В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам", - заявил Бон, осудив страны, в том числе Испанию, которые призывают признать вакцинацию российскими и китайскими вакцинами в качестве разрешения для въезда.
Европейский регулятор, как и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), продолжают проверять данные по российскому «Спутнику V» и пока не одобрили его использование. Как утверждается в статье о препарате, опубликованной накануне в журнале Nature, причиной долгого рассмотрения регуляторами могут быть опасения по поводу мониторинга побочных эффектов применения вакцины в России. В частности, ВОЗ запросила дополнительные данные у Центра имени Гамалеи и продолжает инспекцию российских предприятий по производству вакцин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Франция пытается заставить что бы в РФ приняли их западные вакцины, мол не пустят они нас без них к себе.
Я только ЗА! Пусть к ним меньше от нас ездят, больше в Египет поедут или Таиланд, там только рады будут.
А со своей стороны в РФ тоже нужно запретить въезд по западным вакцинам в качестве ответной меры.
Если запад пытается искусственно создать тупик для нас, то этот тупик нужно так же искусственно усугубить, что бы и у них проблемы появились.
Ответ Лягушатников, на этикетку шампанского. Не какой политики только бизнес.
Не так ли власти РФ поступают с теми гражданами , кто не хочет вакцинации, и под предлогом увольнения с работы, вносит дискриминацию ?
Если европейское агенство признало пригодными вакцины Астра Зенека и Джонсон с Джонсоном, наличие у которых опасных побочных эффектов было объявлено официально, так понятна квалификация этого европейского агенства в вакцинах та же, что и у главы МИДа Франции. Поэтому он и делает заявления вместо них.
А вообще это подтверждение того, что жизнями европейцев достаточно легко готовы пожертвовать во имя идеологии.
партнеры так и должны поступать.