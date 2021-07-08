В МИД Франции призвали партнеров не признавать вакцины от COVID из России

В МИД Франции призвали страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление сделал госсекретарь ведомства Клеман Бон.

По словам чиновника, число признанных вакцин в ЕС должно быть ограничено только теми, использование которых разрешено Европейское агентство лекарственных средств.

Он напомнил, что в Евросоюзе на текущий момент одобрены четыре вакцины: от компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. "В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам", - заявил Бон, осудив страны, в том числе Испанию, которые призывают признать вакцинацию российскими и китайскими вакцинами в качестве разрешения для въезда.

Европейский регулятор, как и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), продолжают проверять данные по российскому «Спутнику V» и пока не одобрили его использование. Как утверждается в статье о препарате, опубликованной накануне в журнале Nature, причиной долгого рассмотрения регуляторами могут быть опасения по поводу мониторинга побочных эффектов применения вакцины в России. В частности, ВОЗ запросила дополнительные данные у Центра имени Гамалеи и продолжает инспекцию российских предприятий по производству вакцин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.07.2021, 15:05
    Гость: ABCD

    Франция пытается заставить что бы в РФ приняли их западные вакцины, мол не пустят они нас без них к себе.
    Я только ЗА! Пусть к ним меньше от нас ездят, больше в Египет поедут или Таиланд, там только рады будут.
    А со своей стороны в РФ тоже нужно запретить въезд по западным вакцинам в качестве ответной меры.
    Если запад пытается искусственно создать тупик для нас, то этот тупик нужно так же искусственно усугубить, что бы и у них проблемы появились.

  2. 08.07.2021, 14:47
    Гость: Ну это

    Ответ Лягушатников, на этикетку шампанского. Не какой политики только бизнес.

  3. 08.07.2021, 14:44
    Гость: Вадим

    Не так ли власти РФ поступают с теми гражданами , кто не хочет вакцинации, и под предлогом увольнения с работы, вносит дискриминацию ?

  4. 08.07.2021, 14:21
    Гость: Alex203

    Если европейское агенство признало пригодными вакцины Астра Зенека и Джонсон с Джонсоном, наличие у которых опасных побочных эффектов было объявлено официально, так понятна квалификация этого европейского агенства в вакцинах та же, что и у главы МИДа Франции. Поэтому он и делает заявления вместо них.
    А вообще это подтверждение того, что жизнями европейцев достаточно легко готовы пожертвовать во имя идеологии.

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