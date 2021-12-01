Три человека погибли в результате стрельбы в школе в Мичигане

Три подростка погибли и восемь получили ранения разной степени тяжести в результате стрельбы в школе в городе Оксфорд, штат Мичиган, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

По словам представителя офиса шерифа, погибшим от 14 до 17 лет, все они были учениками школы. Предполагаемый стрелок задержан. Это 15-летний ученик этой же школы, при нем был обнаружен пистолет. Отмечается, что при задержании подросток не оказал сопротивления. 

Предположительно всего было произведено от 15 до 20 выстрелов. По мнению полиции, подозреваемый действовал в одиночку. Мотивы преступления пока не ясны.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден был проинформирован о стрельбе. Позднее глава государства заявил, что власти выясняют обстоятельства стрельбы в школе. «Пока мы узнаем все подробности, я от всего сердца соболезную семьям, переживающим невообразимое горе потери любимого человека. По всей видимости, стреляли примерно в девять человек, и несколько — или, по-моему, трое — погибли», — сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.12.2021, 11:45
    Гость: да пусть хоть всех

    поперестреляют. Нам все равно. Даже ещё лучше будет.. Больная страна, что сказать?!

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