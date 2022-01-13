Будущее двух президентов Украины зависит от ареста Порошенко

Петр Порошенко назвал дату своего возвращения на Украину, где политика, судя по всему, сразу задержат. И хотя тюремное заключение ему вряд ли грозит, экс-президенту придется или внести огромный залог, или отправиться под домашний арест

Так зачем Порошенко летит в Киев и как эта ситуация повлияет на рейтинги бывшего и нынешнего президентов Украины?

Киевские судьи в среду разрешили задержать экс-президента Украины Петра Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы. Ранее в тот же день Порошенко подтвердил – он прибудет на родину из Польши в следующий понедельник, 17 января.

Бывший президент посоветовал окружению нынешнего главы страны Владимира Зеленского «не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку». «Мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой... Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 09:00», – цитировал ТАСС заявление Порошенко, которое распространила партия экс-президента «Европейская солидарность».

Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

Сообщалось, что 17 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Украины попыталось вручить Порошенко повестку для предъявления обвинения по уголовному делу о госизмене и содействии терроризму, но бывший президент отказался общаться с силовиками и уехал в аэропорт, откуда отбыл в Турцию. Адвокаты Порошенко и его соратники по «Европейской солидарности» неоднократно заявляли, что заграничный вояж экс-президента был спланирован заранее и не был бегством от правосудия. Отметим, что дату своего возвращения – 17 января – Порошенко обозначил еще неделю назад.

Предъявление обвинения экс-президенту и его запланированный отъезд (или спешное бегство) за границу имело место на фоне повышения рейтинга партии Порошенко. Как отмечала газета ВЗГЛЯД в начале декабря, согласно соцопросам, партия «Европейская солидарность» стала самой популярной политической силой на Украине, обогнав «Слугу народа» президента Зеленского и оставив далеко позади условно пророссийскую оппозицию. Исследование Киевского международного института социологии (КМИС) показало, что у соратников Порошенко 17,1% поддержки, что более чем в два раза превышает их результат на выборах 2019 года в Верховную раду. С другой стороны, если летом 2021-го за «Слуг народа» собирались голосовать 14,2% опрошенных, то уже в декабре – 12,7%.

Напомним, что следующее голосование в парламент пройдет сравнительно скоро – осенью 2023-го. Прозападные националисты из «Европейской солидарности» оказалась в роли главной угрозы «Слуг народа», после того как офис Зеленского взял в заложники лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который считается в Киеве пророссийским политиком. Нынешнему украинскому лидеру невыгодно, «чтобы Порошенко усилился», особенно с учетом того, что «Зеленский забрал часть националистической повестки Порошенко», сказал порталу «Украина.ру» донецкий социолог Евгений Копатько. Он полагает, что Зеленский «убирает одного из своих ключевых политических конкурентов, и особенных препятствий для этого ни внутри, ни вне» нет. Никто за Порошенко вступаться не будет, считает Копатько.

Если исходить из нынешних заявлений из Киева, на главного конкурента Зеленского могут надеть наручники уже в зале прилетов киевского аэропорта. Об этом же написал экс-депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале со ссылкой на данные внутренней электронной базы силовиков. «Порошенко прибывает на Украину 17 января в 9:10 рейсом W61567 Варшава – Киев. Напротив фамилии стоит пометка – «арест», – сообщил он.

«Конечно, Порошенко беспокоится – суд выдал санкцию на его арест или внесение залога в миллиард гривен. У меня есть информация, что Порошенко собирает всех своих сторонников в киевском аэропорту Жуляны утром 17 января. У депутатов Рады есть задание: привезти как можно больше человек с собой, чтобы попытаться воспрепятствовать аресту Порошенко в аэропорту – он хочет самостоятельно доехать в правоохранительные органы», – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады, лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев.

При этом собеседник указал, что с точки зрения буквы украинского закона оснований для осуждения Порошенко нет. «Решения украинского суда о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями нет, есть только определенная формулировка в законе о борьбе с терроризмом. Значит, финансировать террористическую организацию он не мог. К тому же доказать причастность Порошенко к закупке угля в Донбассе тоже будет очень трудно», – пояснил Мураев.

Бывший парламентарий прогнозирует – Зеленский хочет хотя бы на время следствия посадить Порошенко рядом с Медведчуком на скамью подсудимых, чтобы поставить между ними знак равенства. «Зеленский хочет обвинить Порошенко в предательстве интересов Украины, чтобы забрать у него часть электората. У Порошенко сейчас второй рейтинг в стране после Зеленского», – заметил политик.

В самом деле, по данным соцопроса, который обнародовали 29 декабря 2021 года Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева и Центр Разумкова, если бы сейчас проходили внеочередные выборы президента, то проголосовать в первом туре за Зеленского были бы готовы 17,5%, а за Порошенко – 11%. При этом во втором туре у экс-президента были бы шансы победить нынешнего – 49,9% к 50,1% в пользу Порошенко. Реальные выборы президента, напомним, должны пройти в марте 2024 года.

Судя по поведению Порошенко, он не рассматривает всерьез перспективу встретить президентские выборы за решеткой. Этого уже не молодого – 56-летнего, физически не совсем здорового и привыкшего к комфортным условиям политика и бизнесмена как будто не пугает тюрьма.

По оценке Мураева, когда через несколько дней лидер «Европейской солидарности» вернется в Киев, власти не решатся заключить его под стражу в СИЗО. Порошенко назначат домашний арест сразу после прилета, прогнозирует собеседник. Далее «экс-президент будет мобилизовывать условно «патриотическую» часть общества, своих «ветеранов АТО», чтобы побороться за власть с Зеленским», полагает Мураев. Напомним, что, как ранее отметил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, западные покровители Зеленского не позволят ему всерьез преследовать Порошенко, но нынешний президент попытается скомпрометировать своего предшественника в глазах электората.

«Скорее всего, Порошенко надеется на домашний арест, – соглашается директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – Для этого есть все основания, поскольку реально предъявленные ему обвинения смехотворны. Любой суд докажет, что он не должен нести ответственность за это. Кроме того, экс-президент Украины понимает, что если он не вернется в страну, то на этом закончится его политическая карьера. А он этого не хочет».

Собеседник полагает, что дела против экс-президента, которые сфабриковал офис нынешнего главы государства, в итоге развалятся. «Если бы Зеленский не был настолько глуп, то он бы возбудил против Порошенко дела по совсем другим статьям, по которым практически невозможно было бы сопротивляться. В частности, он мог ему вменить в вину разворовывание бюджета министерства обороны и так далее. А то, в чем он сейчас обвиняется, по сути, липовое дело, – полагает Погребинский. – Возможно, Зеленский хочет, объединив дела Медведчука и Порошенко, обнулить их рейтинги. Почему-то он думает, что таким образом сможет улучшить собственные позиции».

По оценке аналитика, у Порошенко – вне зависимости от исхода нынешних уголовных процессов – невысокие шансы на победу на президентских выборах 2024 года. Это понимает и сам лидер «Европейской солидарности», считает Погребинский. Но, полагает он, бывший президент делает ставку на парламентскую кампанию – 2023. Порошенко «имеет хорошие шансы остаться в политике – быть лидером одной из оппозиционных партий, сохранить фракцию и так далее», подчеркнул политолог.

В любом случае, полагают киевские эксперты, Вашингтон – который во времена президента Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена продуктивно работал с Порошенко – и сейчас не даст того в обиду. Украинский политолог Евгений Магда обратил внимание на заявление, которое сделала во вторник заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она призвала киевские власти, а конкретно – офис Зеленского, беречь единство украинцев в условиях так называемой российской агрессии и соблюдать европейские стандарты. «Нуланд не первый год занимается Украиной в демократических администрациях, при Байдене пошла на повышение», – отметил Магда в Facebook. Заявление замглавы Госдепа – «это ничто иное как призыв к консолидации украинского общества, который, среди прочего, означает «Не трогайте Порошенко».

Авторы: Елена Лексина, Рафаэль Фахрутдинов, Михаил Мошкин