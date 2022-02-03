Литва отказывается от ковид-сертификатов из-за их бессмысленности

13:33 3.02.2022

Правительство Литвы приняло решение с 5 февраля отказаться от использования COVID-сертификатов, так как они не имеют смысла - ковидом одинаково болеют привитые и непривитые.

«С учетом тенденций, которые видим и в мире, и в Европе, учитывая, как штамм "омикрон" ведет себя в Литве... мы видим, что риск заболеть есть как у привитых, так и у непривитых... Предлагаем остановить использование "паспортов здоровья" (название COVID-сертификатов в Литве - прим. ред.) внутри страны», - цитирует Sputnik слова министра здравоохранения Арунаса Дулькиса.

Правительство страны согласилось с предложением Минздрава.

При этом отмечается, что в случае необходимости к использованию сертификатов можно будет вернуться.

В настоящее время отказ от COVID-сертификатов обсуждают во многих странах.

Так, в Латвии премьер-министр Кришьянис Кариньш допустил возможность отказа от них в определенных случаях, а во Франции министр здравоохранения Оливье Веран предположил, что отказаться от ковид-сертификатов можно будет значительно раньше июля. В Великобритании в конце января отменили большинство ковидных ограничений. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, в частности, об отмене обязательных вакцинных сертификатов и требований носить маски в общественных местах.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в январе также заявила, что весь европейский регион, включая Россию, входит в новую, менее острую фазу пандемии.