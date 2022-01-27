ВОЗ: Россия и Европа входят в менее острую фазу пандемии
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что весь европейский регион, включая Россию, вероятно, входит в новую, менее острую фазу пандемии.
«В европейском регионе, когда появился штамм "омикрон", мы увидели более высокую трансмиссивность, более низкую вирулентность, и это признаки того, что мы можем переходить к новой фазе пандемии», - сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
При этом Вуйнович отметила, что пока рано говорить о том, что «омикрон» может завершить пандемию коронавируса, сообщает Накануне.ru.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также отмечал, что после волны заболеваемости, вызванной штаммом «омикрон», имеется высокая вероятность появления новых вариаций инфекции. По его мнению, пандемия COVID-19 еще далека от завершения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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"Девушке невдомек, что ВОЗ и объявлял пандемию."
надо читать
"Девушке невдомек, что ВОЗ и НЕ объявлял пандемию."
количество рассуждающих баб(ака женщин).
Почему-то в физике и электронике их мало.
Но там, где есть много трескучих слов типа "в европейском регионе", "вирулентность", "в новой фазе пандемии", от них прохода нет.
Что в ВОЗе, что в РФ.
...
Девушке невдомек, что ВОЗ и объявлял пандемию.
у людей все же короткая память..
вот просто напоминание того что Вскрылось в 2009м во время тн "пандемии" свиного гриппа.
это копи паст из материала опубликованного в 2009м:
"Американская фармацевтическая компания. Baxter International Inc. оказалась пойманой за руку до начала "пандемии" птичьего гриппа, распространив в декабре прошлого года в 18 странах Вакцины против гриппа, Зараженные вирусом птичьего гриппа H5N1."
это только один из Сотен случаев прорвавшихся в прессу.
это не первый раз когда корпорации сша Заражают людей якобы "вакцинами".
в случае с птичьим гриппом, смертность 60%.
это вообще-то БиоТерроризм и сша на Этом уже попадались..
всех стран, соединяйтксь!
Длительное время я провёл вне дома, в разных городах, на вокзалах, в плацкартных вагонах, в толпах людей, где никто не соблюдал никакой «социальной дистанции».
Более того, в Минске я промёрз под холодным ветром на автобусной остановке, а в Москве промочил ноги в талой луже.
За всё время своего путешествия я ни разу не надел маску, ну и, надеюсь, вы поняли, что я ни разу не вакцинировался от ковида.
Кроме того, я не принимал никаких медикаментов, разве что пил горячий чай с лимоном, полезный для любого человека.
Я ездил в Белоруссию, где большинство людей не вакцинированы и не носят маски. И вот, я до сих пор жив и ничем не заболел.
Конечно, это неприятный факт для фанатов ковида и сторонников всеобщей вакцинации, но что поделаешь!