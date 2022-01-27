ВОЗ: Россия и Европа входят в менее острую фазу пандемии

15:54 27.01.2022

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что весь европейский регион, включая Россию, вероятно, входит в новую, менее острую фазу пандемии.

«В европейском регионе, когда появился штамм "омикрон", мы увидели более высокую трансмиссивность, более низкую вирулентность, и это признаки того, что мы можем переходить к новой фазе пандемии», - сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Вуйнович отметила, что пока рано говорить о том, что «омикрон» может завершить пандемию коронавируса, сообщает Накануне.ru.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также отмечал, что после волны заболеваемости, вызванной штаммом «омикрон», имеется высокая вероятность появления новых вариаций инфекции. По его мнению, пандемия COVID-19 еще далека от завершения.