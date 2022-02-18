WADA назвала решение CAS по Валиевой нарушением антидопингового кодекса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой является нарушением критериев отмены обязательного временного отстранения, которые содержатся во Всемирном антидопиноговом кодексе.

При этом в WADA считают, что в том, что между взятием положительной пробы у Валиевой и сообщением о результате прошло пять недель, виновно Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает «Коммерсант».

Напомним, в допинг-пробе Валиевой, сданной еще 25 декабря 2021 года, нашли запрещенное вещество триметазидин, но известно об этом стало только после того, как спортсменка в составе команды завоевала золото. CAS решил допустить фигуристку до личных соревнований, сославшись на несвоевременное сообщение о положительном результате допинг-пробы. По итогам соревнований Валиева заняла четвертое место.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.02.2022, 18:08
    Гость: evald

    Нет на ОИ России, а есть РОК.Меня перед ёрнуло когда Большунов финишировал с белым флагом.Вот эта любовь к деньгам.

  2. 18.02.2022, 17:09
    Гость: Гы-гы..СССС!! бюль бюль

    Во, во!!! А то ноют: ребенка обидели. А она, хитрая, за деньги в свой и дедушкин карман выступала. Ещё и расплакалась крокодильими слезами. И не говорила: ЭТУ МЕДАЛЬ Я ПОСВЯЩУ ВСЕМ РОССИЯНАМ ... Наказать её!

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