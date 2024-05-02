Скоропостижно скончался еще один источник утечек о проблемах Boeing
В США скоропостижно скончался уже второй источник утечек о нарушениях при производстве самолетов компании Boeing, в частности авиалайнеров 737 MAX, сообщает издание The Seattle Times.
По данным издания, один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max Джошуа Дин умер после "короткой и внезапной болезни". Дин был одним из аудиторов качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems.
Издание подчеркнуло, что Дин был молод, вел здоровый образ жизни и не жаловался на состояние здоровья. За две недели перед смертью он попал в больницу с жалобами на проблемы с дыханием, позже у него обнаружили бактериальную инфекцию. Он находился в критическом состоянии.
Джошуа Дин выступал свидетелем и давал показания в рамках иска к акционерам компании Boeing. Он был уволен из Spirit AeroSystems в 2023 году. За год до этого он обнаружил, что механики неправильно просверлили отверстия в в гермошпангоуте, о чем он доложил начальству. Однако руководство информацию проигнорировало.
До этого, 7 марта, нашли мертвым сообщавшего о проблемах со сборкой экс-инженера Boeing. Ранее он публично заявлял, что сотрудники предприятия, находясь под давлением со стороны руководства, были вынуждены устанавливать на производимые самолеты некачественные детали, чтобы предотвратить задержки на производственной линии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
она у нас и развивалась, пока иностранные советчики в 1990-х не появились
не сладко источникам утечек
своих президентов убивают, а рядового - раз плюнуть для цру.
Свою авиационную отрасль надо развивать, а не обсуждать проблемы в этой сфере, которые существуют за границей.
Читал. Статью. О проблемах с производством на Боинге уже лет 15 назад.
А что там с производством самолетов Ту, ИЛ, ЯК, которые были в СССР и в начале возникновения новой демократической России, РФ.
Не читали ничего? Ничего не пишут значит.
Знаем только что нету у нас своих электронных компонентов.
А в СССР были.
Что стало с отечественной электроникой тоже не пишут.
Меж тем в авиаотряде РОССИЯ есть отечественные самолеты.
Получается отрасль ЩЭ НЭ ВМЭРЛА.
В 2009 году авиаотряд был выведен из ГТК «Россия» и стал относиться к Управлению делами Президента Российской Федерации, осуществляя перевозку только ограниченного круга определённых распоряжением президента Российской Федерации лиц. ...
По состоянию на июль 2022 года размер флота ФГБУ «Специальный лётный отряд „Россия“ Управления делами Президента Российской Федерации» составлял 48 самолётов и 23 вертолёта[
Ан-148-100В 1
Ан-148-100Е 5
Ил-96-300 10
Ил-96-400 1
Ми-8МТВ-1 18
Ту-204-300 3
Ту-214 4
Ту-214СР 5
Ту-214ПУ 4 -из них 1 на хранении
Airbus A319-100 2 из них 1 на хранении
Sukhoi Superjet 100 2
Dassault Falcon 7X 2
Ту-154М 3
Ту-134АК 1
Ил-62М 1
Что делается! Раньше лучшее всё считалось ИМПОРТНЫМ.
А сейчас ..людям Боинги с Аэробусами, руководству ОТЕЧЕСТВЕННОЕ.
=это отдельная тема
Ил-96-300
Специальный вариант Ил-96-300, разработанный для перевозки Президента Российской Федерации. Ил-96-300ПУ (пункт управления) построен в четырёх экземплярах.