Скоропостижно скончался еще один источник утечек о проблемах Boeing

В США скоропостижно скончался уже второй источник утечек о нарушениях при производстве самолетов компании Boeing, в частности авиалайнеров 737 MAX, сообщает издание The Seattle Times.

По данным издания, один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max Джошуа Дин умер после "короткой и внезапной болезни". Дин был одним из аудиторов качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems.

Издание подчеркнуло, что Дин был молод, вел здоровый образ жизни и не жаловался на состояние здоровья. За две недели перед смертью он попал в больницу с жалобами на проблемы с дыханием, позже у него обнаружили бактериальную инфекцию. Он находился в критическом состоянии.

Джошуа Дин выступал свидетелем и давал показания в рамках иска к акционерам компании Boeing. Он был уволен из Spirit AeroSystems в 2023 году. За год до этого он обнаружил, что механики неправильно просверлили отверстия в в гермошпангоуте, о чем он доложил начальству. Однако руководство информацию проигнорировало.

До этого, 7 марта, нашли мертвым сообщавшего о проблемах со сборкой экс-инженера Boeing. Ранее он публично заявлял, что сотрудники предприятия, находясь под давлением со стороны руководства, были вынуждены устанавливать на производимые самолеты некачественные детали, чтобы предотвратить задержки на производственной линии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 02.05.2024, 14:25
    Гость: stalker

    Свою авиационную отрасль надо развивать, а не обсуждать проблемы в этой сфере, которые существуют за границей.

  5. 02.05.2024, 13:23
    Гость: ТА ВЫ ШО?

    Читал. Статью. О проблемах с производством на Боинге уже лет 15 назад.

    А что там с производством самолетов Ту, ИЛ, ЯК, которые были в СССР и в начале возникновения новой демократической России, РФ.
    Не читали ничего? Ничего не пишут значит.
    Знаем только что нету у нас своих электронных компонентов.
    А в СССР были.
    Что стало с отечественной электроникой тоже не пишут.

    Меж тем в авиаотряде РОССИЯ есть отечественные самолеты.
    Получается отрасль ЩЭ НЭ ВМЭРЛА.

    В 2009 году авиаотряд был выведен из ГТК «Россия» и стал относиться к Управлению делами Президента Российской Федерации, осуществляя перевозку только ограниченного круга определённых распоряжением президента Российской Федерации лиц. ...
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    Ан-148-100В 1

    Ан-148-100Е 5
    Ил-96-300 10

    Ил-96-400 1
    Ми-8МТВ-1 18
    Ту-204-300 3
    Ту-214 4
    Ту-214СР 5
    Ту-214ПУ 4 -из них 1 на хранении

    Airbus A319-100 2 из них 1 на хранении
    Sukhoi Superjet 100 2
    Dassault Falcon 7X 2
    Ту-154М 3
    Ту-134АК 1
    Ил-62М 1

    Что делается! Раньше лучшее всё считалось ИМПОРТНЫМ.
    А сейчас ..людям Боинги с Аэробусами, руководству ОТЕЧЕСТВЕННОЕ.

    =это отдельная тема
    Ил-96-300
    Специальный вариант Ил-96-300, разработанный для перевозки Президента Российской Федерации. Ил-96-300ПУ (пункт управления) построен в четырёх экземплярах.

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