Скоропостижно скончался еще один источник утечек о проблемах Boeing

09:25 2.05.2024

В США скоропостижно скончался уже второй источник утечек о нарушениях при производстве самолетов компании Boeing, в частности авиалайнеров 737 MAX, сообщает издание The Seattle Times.

По данным издания, один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max Джошуа Дин умер после "короткой и внезапной болезни". Дин был одним из аудиторов качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems.

Издание подчеркнуло, что Дин был молод, вел здоровый образ жизни и не жаловался на состояние здоровья. За две недели перед смертью он попал в больницу с жалобами на проблемы с дыханием, позже у него обнаружили бактериальную инфекцию. Он находился в критическом состоянии.

Джошуа Дин выступал свидетелем и давал показания в рамках иска к акционерам компании Boeing. Он был уволен из Spirit AeroSystems в 2023 году. За год до этого он обнаружил, что механики неправильно просверлили отверстия в в гермошпангоуте, о чем он доложил начальству. Однако руководство информацию проигнорировало.

До этого, 7 марта, нашли мертвым сообщавшего о проблемах со сборкой экс-инженера Boeing. Ранее он публично заявлял, что сотрудники предприятия, находясь под давлением со стороны руководства, были вынуждены устанавливать на производимые самолеты некачественные детали, чтобы предотвратить задержки на производственной линии.