Bloomberg узнал, какие пункты исключили из мирного плана Трампа

22:47 24.11.2025

В ходе переговоров в Женеве из плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта исключили план по выделению Киеву около $100 млрд из замороженных российских активов на усилия по восстановлению страны под руководством США. Предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли от неизрасходованных активов, которые будут переведены в американо-российский инвестиционный фонд, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Собеседники агентства рассказали, что администрация Трампа также начала взаимодействовать с Евросоюзом. Они добавили, что первоначальный проект плана застал Киев и украинских союзников врасплох своими требованиями к украинской стороне.

Заместитель главы администрации президента Украины Игорь Брусило заявил Bloomberg, что любые обсуждения, касающиеся территориальных вопросов, которые являются основой потенциального урегулирования, скорее всего, будут обсуждаться на встрече украинского лидера Владимира Зеленского с Трампом.

«Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них останутся невыясненными, я имею в виду, например, территориальные вопросы, тогда президенты свяжутся, чтобы обсудить их и, вероятно, подготовить почву для встречи, чтобы окончательно согласовать идею», – сказал Брусило.

Financial Times писала, что после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза, которые прошли в Женеве 23 ноября, план Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19.