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Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства

07:23 17.06.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Росздравнадзор провел проверку в субъектах России по льготному обеспечению граждан лекарствами и выявил в ряде регионов грубые нарушения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РФ.

"В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов",- говорится в сообщении ведомства.

В частности, нарушения были выявлены в Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Кемеровской областях, республиках Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также в Краснодарском крае.

В семи регионах - Тверской и Самарской областях, республиках Коми, Адыгее, Башкортостане, Хакасии и Чукотском автономном округе выявлено отсутствие контроля со стороны местных органов управления здравоохранением за определением потребности в лекарствах, а также использованием уже закупленных препаратов.

В Орловской, Ярославской, Самарской областях, Республике Адыгея и Чеченской республике не выписывали лекарства при наличии медицинских показаний. В Мордовии зачастую граждане не могли получить льготные лекарства при первичном обращении в аптеку. 

Отмечается, что после вмешательства Росздравнадзора ситуация в регионах начала улучшаться.

В марте 2019 года в Ярославской области граждане не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний из-за несвоевременно проведенной закупки. Также на протяжении длительного периода не закупались медицинские изделия для контроля уровня глюкозы в крови. По вине департамента здравоохранения Ярославской области пациенты не были обеспечены своевременно жизненно необходимыми лекарствами и медизделиями, добавили в Минздраве.

"Росздравнадзор совместно с прокуратурой провел контрольно-надзорные мероприятия с последующими мерами реагирования. По причине невыполнения предписания об устранении выявленных нарушений в установленный срок Росздравнадзором выдано за I квартал 2019 года 13 протоколов следующим субъектам-нарушителям: Брянской, Новгородской, Саратовской областях, Республике Крым. Вся информация о результатах проверок направлена в прокуратуру и другие органы государственной власти", - подчеркнули в ведомстве.

Росздравнадзор продолжает держать на особом контроле обеспечение населения лекарствами во всех субъектах России, рассказали в Минздраве.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.06.2019, 12:58
Гость: сторож Аполинарий

В таких вещах промедление смерти подобно.Заполнять тюрьмы, заполнять конкретно.
17.06.2019, 12:39
Гость: SL

Им и так уже все что положенно россиянам отдали за бесплатно.
17.06.2019, 11:07
Гость: Пенсионер

Странно, что Москвы в списке нет.
А доктора выписывают не то, что нужно, а только то, что есть в аптеке.
Выписался из больницы и... ничего не получил. Потому что в нашей льготной аптеке "таких лекарств не бывает".
А с ноября по февраль вообще в аптеку можно не ходить. Каждый год - смена поставщика.
И почему врач может выписать только 4 рецепта?
Мне нужно 5 лекарств - я хожу к терапевту 2 раза в месяц. А может и 3-4, если лекарств нет в аптеке (рецепт можно выписать, только при наличии).
Зато мэр соловьем разливается, как у нас все х...
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