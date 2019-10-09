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Онкобольная москвичка попросила президента запретить «вызывающее рак» масло

15:41 9.10.2019
Фото с сайта professionali.ru
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35-летнняя жительница Москвы, у которой полтора года назад обнаружили рак четвертой стадии, обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину запретить пальмовое масло с глицидиловыми эфирами. Соответствующая петиция была опубликована на сайте Change.org.

Долгое время девушка пытается разобраться с причинами, вызывающими онкологию, из-за чего ей пришлось пересмотреть отношение к вопросу питания. Теперь она боится употреблять в пищу молочные продукты, поскольку в некоторых из них содержится пальмовое масло и заменитель молочного жира "Эколакт", количество глицидиловых эфиров в которых в разы превышает допустимую норму. По словам россиянки, Всемирная организация здравоохранения доказала: содержание данного вещества в продуктах питания является одной из главных причин появления агрессивных форм рака.

Женщина утверждает, что опасность несет химическое вещество глицидол, которое признано канцерогеном и ядом с 2008 года. Изготовители, пишет она, знают о высоком уровне риска, добавляя пальмовое масло в свою продукцию, однако желание сэкономить берет вверх.

«Глицидол сегодня – это раковая опухоль всей России», – заявила девушка в своей петиции.

Москвичка призывает главу государства вмешаться в данный вопрос и решить проблему. По ее мнению, запрет пальмового масла с глицидиловыми эфирами поможет в борьбе с онкологией.

Темы: Источники вредного воздействия на здоровье, Онкологические заболевания и борьба с ними
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Комментарии читателей
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09.10.2019, 21:58
Гость: Макар

Бесполезно просить его...
09.10.2019, 21:57
Гость: Макар

Вот столкнёшься с онкологией, запоешь по другому...
09.10.2019, 21:31
Гость: Гость

Причина онкологии кроется в самом человеке. Все остальное это так - не более, чем катализатор болезни. Даже в случае если болезнь насылается на человека с помощью магии - в том-то и дело, что не ко всем это пристает. А вообще организм желательно закалять. Не в смысле всем становиться моржами, просто надо меньше его "сюсюкать". В смысле заболел - значит сам виноват - не справился с инфекцией - вот пусть сам себя и лечит. А то не успели раз чихнуть, и сразу к врачу побежали за пакетом лекарств. Нельзя этого делать - только в крайнем случае, иначе организм разучиться лечиться. И кстати разлениться тоже, потому что легче получить помощь извне, чем самому напрягаться. Я к примеру свой так выдрессировала, что он мне даже уже "не доверяет" - думает, что я его специально угробить хочу. Нет, ну я конечно же не в восторге от этой отсталой и примитивной планеты, поэтому конечно же не против сбежать в какое-то более приличное место. Но это же не значит, что я его специально хочу угробить - наоборот я его уже столько раз спасла. Но мои методы - они конечно же зверские. Вот недавно появился у меня под глазом какой-то прыщ. Ну я конечно же его сразу разодрала, чем еще больше усугубила положение, поскольку там уже даже небольшая опухоль внутри появилась. Что делают нормальные люди в таком случае? Правильно - бегут к врачу. А что сделала я - банально ее расчавила. Ну там просто в черепе есть отверстие под глазное яблоко - вот я на его край и надавила. Вот примерно так - а вы говорите маргарин
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