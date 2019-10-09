Онкобольная москвичка попросила президента запретить «вызывающее рак» масло

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35-летнняя жительница Москвы, у которой полтора года назад обнаружили рак четвертой стадии, обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину запретить пальмовое масло с глицидиловыми эфирами. Соответствующая петиция была опубликована на сайте Change.org.

Долгое время девушка пытается разобраться с причинами, вызывающими онкологию, из-за чего ей пришлось пересмотреть отношение к вопросу питания. Теперь она боится употреблять в пищу молочные продукты, поскольку в некоторых из них содержится пальмовое масло и заменитель молочного жира "Эколакт", количество глицидиловых эфиров в которых в разы превышает допустимую норму. По словам россиянки, Всемирная организация здравоохранения доказала: содержание данного вещества в продуктах питания является одной из главных причин появления агрессивных форм рака.

Женщина утверждает, что опасность несет химическое вещество глицидол, которое признано канцерогеном и ядом с 2008 года. Изготовители, пишет она, знают о высоком уровне риска, добавляя пальмовое масло в свою продукцию, однако желание сэкономить берет вверх.

«Глицидол сегодня – это раковая опухоль всей России», – заявила девушка в своей петиции.

Москвичка призывает главу государства вмешаться в данный вопрос и решить проблему. По ее мнению, запрет пальмового масла с глицидиловыми эфирами поможет в борьбе с онкологией.