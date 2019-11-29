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В США официально признали способность вакцин вызывать рак

12:04 29.11.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Исследование, проведенное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), показало, что используемый для изготовления многих вакцин клеточный материал, довольно часто заражен болезнетворными вирусами, имеющими онкогенную природу (способны вызывать рак).

Исследование проводилось доктором наук Арифой С. Кхан. В нем рассматривались различные вирусные вакцины, например такие, как прививки от сезонного гриппа, сделанные из живых клеток или клеточных субстратов, сообщает DenTV.

В результате было установлено, что нередко эти клетки заражены скрытыми фрагментами вирусов, способными вызывать рак. Такие вирусы, по словам ученых, «тихо» живут внутри клеток, пока однажды не проявят себя появлением заболевания. Это значит, что человек, которому вводят такую вакцину, может не страдать от проблем со здоровьем в течение многих лет, а затем внезапно заболеть.

«Такие вирусы трудно обнаружить с помощью стандартных методов. Эти скрытые или «тихие» вирусы представляют потенциальную угрозу, поскольку могут стать активными в процессе создания вакцины», - отмечается в исследовании.

Интересно, что в исследовании говорится о том, что FDA работает над новыми способами активации таких латентных вирусов, чтобы выявить и обезвредить их до введения в организм. Почему этого не было сделано раньше, до того, как FDA одобрило эти вакцины, остается загадкой.

Арифа С. Кхан также отмечает, что некоторые ранние вакцины, например, против оспы и полиомиелита, содержат клетки почек обезьян, свиней и другие чужеродные клетки, которые, как стало известно, заражены вирусом иммунодефицита обезьян (SIV), вирусом пенистости обезьян (SFV) и различными другими вызывающими рак вирусами, которые необходимо было выявить до того, как их одобрили для коммерческого использования.

При этом отмечается, что в настоящее время нет доказательств заболевания людей SFV, но при этом известно, что вирус сохраняется в ДНК хозяина. Еще одной проблемой называется риск передачи SFV от инфицированных доноров крови реципиентам.

Темы: США, Открытия в области медицины и здоровья
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Комментарии читателей
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29.11.2019, 18:52
Гость: Рудольф

К тому же россиян недавно "обрадовали" сообщением о том, что снимается требование сертификации лекарств! То есть Минздрав и гос-во полностью снимет с себя ответственность за последствия их применения в т.ч. и прививок. К этому, осталось лишь: а)- сделать прививки обязательными /для "плебса", конечно, элита их не делает/ и б)- наказывать за их критику к чему призывает Минздрав , и всё будет в порядке. Темпы снижения численности населения войдут в запланированную норму и результат: "На территории России экономически целесообразно проживание не более 12-15 млн чел" будет достигнут в рекордно короткие сроки.
29.11.2019, 18:39
Гость: gvozd

тут как раз все было уже Очевидным.
прежде всего полно Врачей которые прямо говорили что американские вакцины опасны - за это многий лишили лицензий и таким образм удалось Честным медикам Заткнуть Рот.
но инфа все равно шла..
однако тут не нужно быть медиком.
люди постарше прекрасно помнят, что советские вакцины старых разработок никогда не вызывали таких систематических побочек как это происходит сегодня. что бы после вакцинирования ребенок стал аутистом как сын де ниро например - такого Никогда Не было.
тут все ясно как день было уже давно.
29.11.2019, 17:58
Гость: Хе хе...

А говорили, что слухи про то, что Чавеса заразили раком - конспирология и паранойя.
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