В США официально признали способность вакцин вызывать рак

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Исследование, проведенное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), показало, что используемый для изготовления многих вакцин клеточный материал, довольно часто заражен болезнетворными вирусами, имеющими онкогенную природу (способны вызывать рак).

Исследование проводилось доктором наук Арифой С. Кхан. В нем рассматривались различные вирусные вакцины, например такие, как прививки от сезонного гриппа, сделанные из живых клеток или клеточных субстратов, сообщает DenTV.

В результате было установлено, что нередко эти клетки заражены скрытыми фрагментами вирусов, способными вызывать рак. Такие вирусы, по словам ученых, «тихо» живут внутри клеток, пока однажды не проявят себя появлением заболевания. Это значит, что человек, которому вводят такую вакцину, может не страдать от проблем со здоровьем в течение многих лет, а затем внезапно заболеть.

«Такие вирусы трудно обнаружить с помощью стандартных методов. Эти скрытые или «тихие» вирусы представляют потенциальную угрозу, поскольку могут стать активными в процессе создания вакцины», - отмечается в исследовании.

Интересно, что в исследовании говорится о том, что FDA работает над новыми способами активации таких латентных вирусов, чтобы выявить и обезвредить их до введения в организм. Почему этого не было сделано раньше, до того, как FDA одобрило эти вакцины, остается загадкой.

Арифа С. Кхан также отмечает, что некоторые ранние вакцины, например, против оспы и полиомиелита, содержат клетки почек обезьян, свиней и другие чужеродные клетки, которые, как стало известно, заражены вирусом иммунодефицита обезьян (SIV), вирусом пенистости обезьян (SFV) и различными другими вызывающими рак вирусами, которые необходимо было выявить до того, как их одобрили для коммерческого использования.

При этом отмечается, что в настоящее время нет доказательств заболевания людей SFV, но при этом известно, что вирус сохраняется в ДНК хозяина. Еще одной проблемой называется риск передачи SFV от инфицированных доноров крови реципиентам.